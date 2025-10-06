Сергей Сафронов стал отцом в четвертый раз и лично присутствовал на родах — фото

06 октября 2025, 07:09

Сергей Сафронов стал папой в четвертый раз и поделился кадрами с новорожденным

Сергей и Екатерина Сафроновы с дочкой Алисой (Фото: Instagram* @katrinvanini)

Российский иллюзионист Сергей Сафронов в четвертый раз стал отцом. Его супруга Екатерина успешно родила ребенка, причем артист лично присутствовал в родильной палате и поддерживал жену. О пополнении в семье Сафронов сообщил в личном блоге поздним вечером 5 октября.





Артист в деталях рассказал о появлении на свет долгожданного малыша, хотя пол ребенка пока оставил в секрете.



Сергей Сафронов с новорожденным (Фото: Instagram* @safronov_sergey)



«Сегодня с нашей семьей случилось настоящее чудо, которое может сотворить только любовь. В наш прекрасный мир сегодня пожаловал новый человек. (...) Сегодняшний день я запомню на всю жизнь. Каждый раз становясь отцом, я приближался и готовился именно к этому событию. Сегодня я впервые находился рядом с волшебством. Держа за руку свою волшебницу», — поделился Сафронов.

Сергей Сафронов с новорожденным (Фото: Instagram* @safronov_sergey)



«Этот теплый комочек любви, только показался на свет, еще ножками продолжая греться в чреве матери, издал крик. Врач акушер сказала: «Привет». И я понял, что все хорошо», — написал звезда.

Сергей Сафронов с новорожденным (Фото: Instagram* @safronov_sergey)



«Я вижу это крохотное тельце розового цвета и совершаю этот ритуал впервые, а, может, и в последний раз в жизни. Это большое счастье: знать что есть люди в этом мире, которые мои!», — признался знаменитость.