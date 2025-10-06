Сергей Сафронов стал отцом в четвертый раз и лично присутствовал на родах — фото
Российский иллюзионист Сергей Сафронов в четвертый раз стал отцом. Его супруга Екатерина успешно родила ребенка, причем артист лично присутствовал в родильной палате и поддерживал жену. О пополнении в семье Сафронов сообщил в личном блоге поздним вечером 5 октября.
Артист в деталях рассказал о появлении на свет долгожданного малыша, хотя пол ребенка пока оставил в секрете.
«Сегодня с нашей семьей случилось настоящее чудо, которое может сотворить только любовь. В наш прекрасный мир сегодня пожаловал новый человек. (...) Сегодняшний день я запомню на всю жизнь. Каждый раз становясь отцом, я приближался и готовился именно к этому событию. Сегодня я впервые находился рядом с волшебством. Держа за руку свою волшебницу», — поделился Сафронов.Он объяснил, что еще ни разу не наблюдал, как ребенок появляется на свет. Зайдя в операционную, Сафронов старался отвлечь жену и разрядить обстановку шутками. С медицинским персоналом повезло — к семейной паре работники относились с теплом и заботой, работали профессионально.
«Этот теплый комочек любви, только показался на свет, еще ножками продолжая греться в чреве матери, издал крик. Врач акушер сказала: «Привет». И я понял, что все хорошо», — написал звезда.Сергей добавил, что все еще не может до конца поверить в случившееся. Он не просто наблюдал за родами, но еще и принимал в них активное участие. Иллюзионист сам перерезал пуповину новорожденному.
Это стало для него мощным переживанием: действовал скорее на автомате, потому что был переполнен эмоциями. Все ощущалось как в тумане.
«Я вижу это крохотное тельце розового цвета и совершаю этот ритуал впервые, а, может, и в последний раз в жизни. Это большое счастье: знать что есть люди в этом мире, которые мои!», — признался знаменитость.Напомним, что 30 сентября Сафронову исполнилось 43 года. Он женился дважды. От первых отношений у него остались дочь Алина и сын Владимир, которые живут с матерью Марией в Англии. В браке со второй женой Екатериной у звезды в 2018 году родилась дочь Алиса, а теперь появился и второй малыш.
