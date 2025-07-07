Максим Галкин* разозлил свою жену Аллу Пугачеву на отдыхе в Юрмале

07 июля 2025, 18:29

Пугачева в шутку пригрозила Галкину* за видеосъемку во время отдыха в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин* наслаждаются отдыхом в Юрмале. Накануне телеведущий поделился забавным моментом, как его 76-летняя жена прогуливается по пляжу во время заката.