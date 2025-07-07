Максим Галкин* разозлил свою жену Аллу Пугачеву на отдыхе в Юрмале
Пугачева в шутку пригрозила Галкину* за видеосъемку во время отдыха в Юрмале
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин* наслаждаются отдыхом в Юрмале. Накануне телеведущий поделился забавным моментом, как его 76-летняя жена прогуливается по пляжу во время заката.
В какой-то момент певица жестом попыталась остановить съемку, но супруг ее не послушал, продолжив записывать видео. Тогда она в шутку пригрозила пальцем и сделала вид, что бежит в его направлении. Однако вскоре Примадонна поддалась настроению супруга — не сдержалась и засмеялась.
Поклонников ролик привел в вострог. Многие восхищались, как прекрасно выглядит Примадонна и какой счастливой делает ее 49-летний муж.
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