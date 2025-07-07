Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс признался, что состоит в отношениях
Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс поделился с поклонниками подробностями личной жизни. Участник мистического шоу подтвердил, что сейчас состоит в отношениях. Правда, имени дамы сердца он не раскрыл.
«Вопрос сейчас был про отношения мои. Давайте, ладно, затронем эту тему. Ребята, да, это правда, так оно и есть», — признался 27-летний медиум.По данным телеграм-канала OKB News, его возлюбленную зовут Полина, с которой их ранее видели вместе. Также известно, что совсем недавно пара отдыхала в Таиланде.
Стоит отметить, что до этого молодой человек всячески избегал обсуждения этой темы. К примеру, ходившие ранее слухи о романе с коллегой Ириной Игнатенко он категорически опроверг.
*Запрещен в РФ