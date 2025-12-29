Максим Галкин* решил бросить Пугачеву в новогоднюю ночь
Максим Галкин* бросит Аллу Пугачеву на Новый год ради корпоративов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Юморист планирует выступления в новогоднюю ночь и 1 января. Оба появления будут на частных вечеринках в Кипре. В то же время супруга шоумена Алла Пугачева отметит праздник дома с детьми.
После этих выступлений Галкин* намерен отдыхать до 12 января, когда у него запланирован концерт в Берлине. Однако он готов прервать отдых и вернуться к работе, если потребуется отработать ещё один корпоратив.
