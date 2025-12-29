«Мисс Россия 2022» стала жертвой похищения с попыткой изнасилования на Бали

29 декабря 2025, 03:40

«Мисс Россию 2022» Анну Линникову похитили и пытались изнасиловать на отдыхе на Бали

Анна Линникова (Фото: Instagram* @anna__linnikova)

«Мисс Россию 2022» Анну Линникову похитили и пытались изнасиловать на острове Бали. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на личный блог модели.





По словам Линниковой, мужчина силой удерживал её на своей вилле, отобрав телефон, после чего предпринял попытку изнасилования. Она подчеркнула, что, хотя «ничего не случилось», пережитый шок сильно на неё повлиял.



Модель не уточнила подписчикам личность подозреваемого.



Анна Линникова (Фото: Instagram* @anna__linnikova) Девушке удалось обратиться в полицию в районе Северная Кута (округ Бадунг) на Бали после долгих поисков переводчика. Она рассчитывает, что напавшего на неё мужчину привлекут к уголовной ответственности.





«Здесь достаточно жесткие законы в плане домашнего насилия, очень хорошая защита у женщин. И я очень надеюсь, что с этим разберутся, и его либо депортируют из страны на десять лет, либо он посидит немножко в тюрьме», — объяснила Линникова.