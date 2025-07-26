Максим Галкин* собирается дать концерт на Украине
Максим Галкин* намерен дать концерт в Киеве, если ему разрешат местные власти
Максим Галкин* прибыл вместе с супругой Аллой Пугачевой на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. На мероприятии он признался, что хотел бы дать концерт на Украине, передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
К комику на фестивале подошли украинские журналисты. Во время беседы артист неожиданно заговорил на украинском языке.
Речь шла о возможном концерте Галкина* в Киеве. Выяснилось, что юморист хотел бы приехать в столицу Украины, чтобы выступить перед местной публикой. Он готов это сделать, если местные власти разрешат.
*Признан иностранным агентом на территории России
**Запрещен в РФ
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