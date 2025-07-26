Максим Галкин* собирается дать концерт на Украине

26 июля 2025, 14:07

Максим Галкин* намерен дать концерт в Киеве, если ему разрешат местные власти

Максим Галкин* (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)

Максим Галкин* прибыл вместе с супругой Аллой Пугачевой на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. На мероприятии он признался, что хотел бы дать концерт на Украине, передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».