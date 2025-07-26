26 июля 2025, 13:18

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)

Сегодня, 26 июля, российской фотомодели, блогеру и телеведущей Виктории Лопырёвой исполняется 42 года. В 2003 году она одержала победу на престижном конкурсе красоты «Мисс Россия», что стало отправной точкой её успешной карьеры в мире шоу-бизнеса. После она стала телеведущей на спортивных каналах, послом чемпионата мира по футболу 2018 года, послом ООН в России по борьбе с дискриминацией. О том, как сейчас живет известная блондинка, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография модели Телевизионная карьера Личная жизнь Как сейчас живет Лопырёва



Биография модели

Телевизионная карьера

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)



Личная жизнь

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)



«Отныне нас с Федей больше ничего не связывает. Я приняла это решение ещё полгода назад, но ему тогда удалось убедить меня, что он повзрослел и готов серьёзнее относиться к семье и профессии, но пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути», — писала после расставания в своих социальных сетях Лопырёва.

Виктория Лопырёва, Игорь Булатов с сыном Марком Лионелем (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)



«Спать с женатыми мужчинами — это дно», — писала Ольга.

«Мы всё ещё женаты. Но живём отдельно. Знаешь, наверно, в каждом браке существуют кризисные периоды. Есть проблемы, которые начались не вчера. Я искренне надеюсь, что нам хватит уважения и любви к нашему сыну, чтобы правильно выйти из этой истории. Сейчас каждый живёт своей жизнью. Что будет дальше, я не знаю», — поделилась Лопырёва в одном из интервью.

Как сейчас живет Лопырёва

Виктория Лопырёва с сыном Марком Лионелем (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)



«Климатический беженец» я себя называю, потому что я очень люблю тепло, мне нужна тёплая вода, для меня это необходимость, ну а в летние месяцы мы приезжаем в Москву. Я понимаю, что это выглядит так, что я живу в Дубае, но в моей голове я полгода живу в Дубае и полгода в России, — рассказывала Лопырёва в одном из интервью.