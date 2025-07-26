«Знакомство было не случайным»: Супруга Никиты Джигурды напомнила ему о необычной дате
Марина Анисина напомнила Никите Джигурде о романтической годовщине
Марина Анисина и Никита Джигурда накануне отметили годовщину знакомства. Анисина поспешила поделиться радостным событием в своём блоге, опубликовав забавное поздравление от мужа.
Марина показала публике, как её веселит супруг в машине. В представленном видео певец танцевал под собственный трек, который он посвятил возлюбленной. Джигурда распустил длинные седые волосы и плавно жестикулировал под звуки гитары.
Анисина добавила к занятному ролику яркое фото, на котором предстала в объятьях супруга в пёстром костюме.
«25-го июля 2007 я познакомилась с Джигурдой. Никитос, с 18-летием знакомства! 25 июля наше знакомство с Никитой было не случайным», — написала Марина.Следует отметить, что отношения пары были отнюдь не безоблачными. Супруги часто публично скандалили, а спустя восемь лет брака развелись. Однако, вскоре вновь поженились, но уже с брачным контрактом.
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