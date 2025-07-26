«Знакомство было не случайным»: Супруга Никиты Джигурды напомнила ему о необычной дате

26 июля 2025, 13:18

Марина Анисина напомнила Никите Джигурде о романтической годовщине

Никита Джигурда (Фото: Instagram* @marinanisina)

Марина Анисина и Никита Джигурда накануне отметили годовщину знакомства. Анисина поспешила поделиться радостным событием в своём блоге, опубликовав забавное поздравление от мужа.





Марина показала публике, как её веселит супруг в машине. В представленном видео певец танцевал под собственный трек, который он посвятил возлюбленной. Джигурда распустил длинные седые волосы и плавно жестикулировал под звуки гитары.



Анисина добавила к занятному ролику яркое фото, на котором предстала в объятьях супруга в пёстром костюме.

«25-го июля 2007 я познакомилась с Джигурдой. Никитос, с 18-летием знакомства! 25 июля наше знакомство с Никитой было не случайным», — написала Марина.