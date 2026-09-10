10 сентября 2026, 10:13

SHOT: Максим Галкин* возглавил две инвестиционные компании на Кипре

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* стал инвестором на Кипре. Он возглавил сразу две компании, которые могут покупать недвижимость, машины и управлять активами. Об этом пишет SHOT.