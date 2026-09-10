Максим Галкин* стал инвестором на Кипре
Максим Галкин* стал инвестором на Кипре. Он возглавил сразу две компании, которые могут покупать недвижимость, машины и управлять активами. Об этом пишет SHOT.
17 марта этого года супруг Аллы Пугачевой занял должности директора и секретаря в компаниях OMNITOTAL LIMITED и OMNIDEAL LIMITED. Эти фирмы были зарегистрированы в Лимасоле в феврале 2025 года с интервалом в девять дней.
Ранее компаниями управляла группа Patrician, специализирующаяся на трастах, недвижимости и активах состоятельных клиентов. Её руководитель Ставрос Павлоу на протяжении многих лет сотрудничал с российским бизнесом, сопровождая сделки на суммы в сотни миллионов долларов.
Теперь обе инвестиционные компании перешли под контроль Галкина*. Через них можно владеть активами, а также приобретать и продавать недвижимость и транспортные средства.
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