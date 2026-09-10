Названа возможная причина исчезновения Леди Гаги из соцсетей

10 сентября 2026, 02:48

Daily Mail: певица Леди Гага пропала из соцсетей из-за тайной свадьбы

Леди Гага (Фото: Instagram* @ladygaga)

Певица Леди Гага четыре месяца не появлялась на публике. В конце августа она впервые за долгое время поделилась в своём блоге снимками и снова пропала.