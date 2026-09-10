Названа возможная причина исчезновения Леди Гаги из соцсетей
Певица Леди Гага четыре месяца не появлялась на публике. В конце августа она впервые за долгое время поделилась в своём блоге снимками и снова пропала.
По информации издания Daily Mail, артистка проводит время в особняке в Калифорнии вместе со своим женихом Майклом Полански. Люди из ближайшего окружения певицы больше месяца не получали от неё вестей и теперь строят предположения, что она могла тайно выйти замуж и отправиться с возлюбленным в свадебное путешествие.
Ранее Леди Гага в разговоре с Джимми Киммелом в шутку описывала свой вариант идеальной тайной свадьбы. По её словам, можно было бы просто вдвоём сходить в ЗАГС, а потом заказать китайскую еду. Ещё в марте певица заявляла, что собирается в скором времени выйти замуж за своего избранника.
Леди Гага и Майкл Полански состоят в отношениях с 2019 года. Предложение руки и сердца Полански сделал 1 апреля во время занятия скалолазанием: он спрятал кольцо в рюкзаке и преподнёс его возлюбленной в ходе похода.
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