Максим Галкин* стал самым дорогим иноагентом на Новый год
Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его данным, юморист вдвое поднял цены на праздничные корпоративы. Теперь его гонорар за выступление составляет 250 тысяч евро (примерно 22,8 миллиона рублей). В райдер пародиста входят оплата международного звонка, носильщики в аэропорту, люксовый отель, авиабилеты первым классом и белое вино.
«Вместе с Галкиным* на все концерты летают еще четыре человека — директор, звукарь, костюмер и техник по свету», — говорится в публикации.Отдельно отмечается, что артист даст концерты в новогоднюю ночь и 1 января на частных мероприятиях на Кипре. На них он заработает порядка 50 миллионов рублей. Как стало известно, Алла Пугачева отметит праздник дома с детьми.