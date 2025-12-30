30 декабря 2025, 09:36

SHOT: Максим Галкин* поднял цену на новогодний корпоратив в два раза

Максим Галкин* (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Максим Галкин* стал самым дорогим иноагентом на Новый год. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.





По его данным, юморист вдвое поднял цены на праздничные корпоративы. Теперь его гонорар за выступление составляет 250 тысяч евро (примерно 22,8 миллиона рублей). В райдер пародиста входят оплата международного звонка, носильщики в аэропорту, люксовый отель, авиабилеты первым классом и белое вино.

«Вместе с Галкиным* на все концерты летают еще четыре человека — директор, звукарь, костюмер и техник по свету», — говорится в публикации.