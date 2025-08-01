Максим Галкин* удивил фанатов своей моложавой внешностью

01 августа 2025, 17:03

Максим Галкин** (Фото: Instagram*/maxgalkinru)

Юморист и ведущий Максим Галкин* сменил имидж, чем удивил своих фанатов. В свои 49 лет артист сделал короткую стрижку с кудрявыми волосами, которая сильно омолодила его.





Соответствующую фотографию Галкин* выложил на своей странице в соцсети Instagram**. На данный момент на юмориста подписаны 9,1 миллионов человек.



На фото ведущий предстал в короткой стрижке с кудрявыми волосами и в очках. Одет Галкин* в голубую жилетку на молнии и с капюшоном. К тому же на снимок попал сын юмориста Гарри, которому 11 лет.





«Максим* на сына равняется, все молодится», — пишет один из подписчиков в комментариях под постом.

«Еще немного Гарри подрастет, и будете как близнецы», — написал фанат.