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Максим Галкин* уехал от Пугачёвой в Германию

Галкин* оставил Пугачёву и уехал в Германию на гастроли
Максим Галкин* (Instagram**, @maxgalkinru)

Максим Галкин* (Instagram**, @maxgalkinru)

Максим Галкин* сейчас находится в Германии, подтверждение тому — видео, опубликованное им в личном блоге. Его жена Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри остались в особняке на Кипре.
По словам артиста, он жил в Германии в раннем детстве. Известно, что Галкин и его родители пребывали в городе Норе.
«Я уже в настоящем немецком лесу. Всех приветствую в Германии... Обожаю приезжать в Германию. Может, потому что жил здесь в раннем детстве. Может, потому что одни из первых моих гастролей здесь были, по-моему, в декабре 2001 года», — рассказал Галкин*.
Пародист пообещал нынешней весной дать в ФРГ 13 концертов. Также сюда собралась с гастролями Кристина Орбакайте, она надеется выступить в шести городах.
«Итак, наш май. Мы будем петь вместе, веселиться, грустить... В общем, не будет скучно», — заверила певица.
Ранее Вика Цыганова резко высказалась о российских знаменитостях, покинувших страну, среди них — Максим Галкин* и Иван Ургант.

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*признан в России иноагентом.
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#фрг
#артист
#иноагенты
«Вообще не хотела»: Виктория Дайнеко впервые показала дочь, которую долгие годы скрывала от публики – фото
Виктория Дайнеко впервые показала дочь, которая дебютировала в ТВ-шоу
22 апреля 2025, 10:46

Виктория Дайнеко (фото: Instagram* @victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко скрывала свою дочь от публики и не выводила её в свет с самого рождения. Однако, повзрослев, девочка сама попросила маму перестать её скрывать и захотела принять участие в шоу на телевидении.
Долгие годы артистка не раскрывала даже имени наследницы, и лишь в 2024 году она призналась, что дочь зовут Елизавета. А недавно Дайнеко раскрыла и её внешность, когда согласилась на съёмки в проекте «Секретный артист». По правилам шоу, гости должны угадать, родственник какой знаменитости выступает перед ними. А поскольку девятилетнюю Лизу никто никогда не видел, узнать её маму оказалось не самой лёгкой задачей.
Дочь Виктории Дайнеко (кадр из шоу «Секретный артист»)

Уже после эфира в соцсетях певица рассказала, что до последнего не хотела соглашаться на участие дочери в шоу, однако девочка настояла, заявив, что ей, на самом деле, очень нравится медийность.

«Как вы поняли, я сдалась. Поначалу я вообще не хотела, чтобы дочь как-то находилась в медиапространстве, но с первого класса ей стало всё это интересно, и она обижалась на меня за то, что я её не хочу публиковать, и бесконечно уговаривала», – написала Дайнеко в личном блоге.
Артистка добавила, что Елизавета пела на сцене впервые. Но, несмотря на это, Дайнеко считает, что дочь справилась хорошо.

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*запрещён в РФ
#певица
#шоу
#съёмки
#девочка
#артист
#телевидение
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«Моя дочь на свидании»: Любовь Успенская заявила, что у Татьяны Плаксиной появился новый возлюбленный
Любовь Успенская заявила, что у её дочери появился возлюбленный
22 апреля 2025, 10:27

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Любовь Успенская заявила, что её дочь встретила идеального мужчину. Певица мечтает стать бабушкой.
Звезда шансона посетила премию «Женщина года» по версии журнала FB. Успенская пришла на мероприятие без дочери Татьяны Плаксиной, которую обычно берёт с собой на все светские вечера. Выяснилось, что сейчас наследница певицы активно налаживает личную жизнь.

«У неё сегодня свидание. Она не приедет. Я не видела этого молодого человека. Даже фотографию. Пусть они повстречаются. Чтобы со мной познакомили, надо хотя бы заслужить», – заявила Успенская.
В беседе с журналистами звезда озвучила основные требования к потенциальному возлюбленному дочери, раскрыв, что Татьяна уже нашла идеального мужчину. По словам Успенской, избранник Плаксиной умён и талантлив, он пишет стихи и музыку, а также является серьёзным бизнесменом.

Сама Успенская отметила, что не хочет в пятый раз выходить замуж. Артистка намерена посвятить себя творчеству и дочери, а также очень хочет стать бабушкой.

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#женщина
#жизнь
#любовь
#стихи
#отношения
#звёзды
#певица
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Тина Канделаки проговорилась про третьего ребёнка
22 апреля 2025, 10:18

Тина Канделаки (Фото: Телеграм, @tikandelaki)

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки в личном блоге проговорилась о том, что в её семье появился третий ребёнок. До этого ходили лишь слухи о нём.
«Мать троих детей при желании может не делать липосакцию», — заявила Тина, показывая свою спортивную фигуру в тренажёрном зале.
Напомним, что у телеведущей уже есть двое детей — Мелания и Леонтий. Говорят, что второй сын Георгий появился на свет два года назад у Канделаки и её молодого мужа Василия Бровко. Родила и выносила суррогатная мать, семья тщательно скрывает сына от лишних глаз.

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*признан в России иноагентом.
#семья
#сын
#телевидение
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«У Григория действительно проблемы»: молодая невеста Лепса ответила на вопрос об интимной жизни с певцом
Молодая невеста Лепса откровенно рассказала об интиме с певцом
22 апреля 2025, 10:14

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Молодая невеста Григория Лепса откровенно высказалась о личном. 19-летняя Аврора Киба с юмором ответила на неудобные вопросы о романе с певцом.
Народный артист России представил возлюбленную как невесту в июне прошлого года. Публика была шокирована, поскольку девушка годится во внучки 62-летнему музыканту.

Кибу регулярно упрекают за роман с Лепсом и обвиняют в корыстных побуждениях. Многие считают, что у звезды и юной девушки отношения по контракту. Недавно ей снова написали об этом в соцсетях.

«Подождите, я за год так и не разобралась, кто кому платит-то в итоге?», – посмеялась в ответ Киба.
Также Аврора ответила на более деликатные вопросы интересующихся подписчиков. Её спросили: «Вам противно иметь кекс с дедом?», заменив слово «секс» на «кекс».

«Вы знаете, насколько я знаю – у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот как-то не пошло дело. Наверное, всё-таки его кексы пробовать не стоит, согласна...Но он прекрасно готовит мясо! И в принципе, так как у меня с тестом как раз всё хорошо, меня абсолютно это не беспокоит!», – с юмором ответила на грубость возлюбленная Лепса.
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*запрещён в РФ
#секс
#звёзды
#отношения
#артист
#девушка
#соцсети
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Стало известно об еще одной жертве семьи Надежды Кадышевой
Бизнесвумен Дарья Де Батс заявила, что сын Кадышевой обманул ее на 9 млн рублей
22 апреля 2025, 09:57

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Дарья Де Батс, успешная бизнесвумен и выпускница МГУ, рассказала о своем опыте с Григорием Костюком, который выманил у нее миллионы рублей. Об этом пишет «‎StarHit».
Их отношения начались в декабре 2023 года, и за короткий период Дарья одолжила ему значительные суммы, включая 1,5 миллиона рублей на «срочные нужды» и 3 миллиона евро для поездки в Дубай.

Несмотря на обещания вернуть деньги, Костюк не выполнил свои обязательства, общий долг достиг 20 миллионов рублей. На данный момент Дарья смогла вернуть лишь часть — 10,5 миллионов.

Помимо этого, на протяжении трех месяцев она полностью организовывала выставку народных костюмов Надежды Кадышевой, включая приглашение СМИ, оформление зала и кейтеринг.

Также Дарья занималась детским спектаклем «Тепа» и другими задачами, но в итоге выгорела. Когда она попросила Григория вернуть деньги для отдыха, ей пришло сообщение о беспроцентном кредите. Дарья оформила его и купила тур.

Вернувшись, она продолжила работать и добилась участия Кадышевой в фестивале «Самовар», но за всю свою работу не получила никакой оплаты. По ее словам, у неё были близкие отношения с Григорием, однако их сложно было назвать полноценными.

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#деньги
#сми
#отношения
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