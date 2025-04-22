Максим Галкин* уехал от Пугачёвой в Германию

Максим Галкин* (Instagram**, @maxgalkinru)
Максим Галкин* сейчас находится в Германии, подтверждение тому — видео, опубликованное им в личном блоге. Его жена Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри остались в особняке на Кипре.
По словам артиста, он жил в Германии в раннем детстве. Известно, что Галкин и его родители пребывали в городе Норе.
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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«Я уже в настоящем немецком лесу. Всех приветствую в Германии... Обожаю приезжать в Германию. Может, потому что жил здесь в раннем детстве. Может, потому что одни из первых моих гастролей здесь были, по-моему, в декабре 2001 года», — рассказал Галкин*.Пародист пообещал нынешней весной дать в ФРГ 13 концертов. Также сюда собралась с гастролями Кристина Орбакайте, она надеется выступить в шести городах.
«Итак, наш май. Мы будем петь вместе, веселиться, грустить... В общем, не будет скучно», — заверила певица.Ранее Вика Цыганова резко высказалась о российских знаменитостях, покинувших страну, среди них — Максим Галкин* и Иван Ургант.
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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина