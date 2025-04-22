«Сильнейший абсцесс легких»: Якубович и Егорова рассказали о состоянии Александра Шепса

Экстрасенс Александр Шепс был недавно госпитализирован в больницу после одного из испытаний. Видеоролик о том, где магу плохо разлетелся на мемы. Как оказалось, ситуация совсем не смешная и Александр столкнулся с серьезным заболеванием.