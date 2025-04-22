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«Сильнейший абсцесс легких»: Якубович и Егорова рассказали о состоянии Александра Шепса

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)

Экстрасенс Александр Шепс был недавно госпитализирован в больницу после одного из испытаний. Видеоролик о том, где магу плохо разлетелся на мемы. Как оказалось, ситуация совсем не смешная и Александр столкнулся с серьезным заболеванием.
Шепсу потребовалась помощь медиков после испытания в проклятой деревне. Александра проведали в больнице другие участницы «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович и Соня Егорова.

«Вот такое милейшее видео мы записали недавно с Сашей в больнице. Он долго пролежал там с сильнейшим абсцессом легких после переохлаждения, а не с порезом руки, как считали многие. Шрам у него все-таки остался… Не переживайте, он уже выписался на прошлой неделе и просил не публиковать его пока не поправится окончательно», — рассказала Якубович.

«Я здесь не вижу ничего смешного»: Олег Шепс ответил на насмешки после госпитализации в больницу своего брата Александра
«Я здесь не вижу ничего смешного»: Олег Шепс ответил на насмешки после госпитализации в больницу своего брата Александра

Ведьмы подарили Шепсу букет роз и плюшевого мишку и признались ему в любви. Поклонники с воодушевлением отреагировали на видео и порадовались за Александра.

Как пишет Starhit, после выздоровления экстрасенс столкнулся с новыми проблемами. Его обвинили в том, что якобы призывал подписать договор с дьяволом. По словам клиента, которая и обвинила Шепса, таким образом Александр обещал снять порчу взамен на смерть родственников.

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«Она больше опекун, чем жена»: брак Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс трещит по швам
21 апреля 2025, 22:42

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас (фото: Инстаграм* @catherinezetajones)

Брак голливудских звезд Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс может развалиться в ближайшее время, сообщает RadarOnline.
Одной из главных причин называют возраст актера — ему скоро исполнится 81 год, что сильно отражается на образе жизни 55-летней супруги.
«Он выглядит более хрупким, чем когда-либо, и он не так быстро мыслит, не такой мобильный, как раньше, и это проблема для Кэтрин. Она стала для него больше опекуном, чем женой, и она расстроена», — говорится в материале.
По информации издания, карьера Зеты-Джонс под угрозой, так как Дуглас не может путешествовать с женой по местам съемок из-за преклонного возраста. При этом сама актриса не намерена расставаться с кинематографом.

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#актриса
#карьера
#кино
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«Сделаю грудь после родов»: юная невеста Лепса — о своей беременности
Невеста Лепса Киба заявила, что собирается делать пластику после родов
21 апреля 2025, 19:53

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Аврора Киба скоро станет официальной женой певца Григория Лепса, который старше ее на 44 года. Празднование запланировано на лето этого года. Молодая студентка даже призналась, что планирует делать пластику, но только после родов.
Недавно у 19-летней девушки заметили округлившийся живот. При этом ранее она говорила, что готова родить ребенка от Лепса. Но Киба заверила, что не беременна, а просто очень любит поесть. Заводить детей она хочет после свадьбы. Как передает 7дней.ru, девушка уже запланировала пластику груди после родов.
«Грудь планирую сделать после родов», — приводит издание слова невесты Лепса.
Киба также поделилась, что спокойно относится к свадьбам и больше любит юбилеи и дни рождения, но допускает, что лишь потому, что раньше никогда не выходила замуж.
«Но, если и делать, то только свадьбу года! А вообще от «просто улететь на Мальдивы на месяц» я бы точно не отказалась! Хотелось всегда, наверно, просто таких же отношений как у моих родителей», — поделилась она.
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#свадьба
#шоу-бизнес
#студенты
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«Какие-то два яйца подняли такой хейт»: Мамаеву и Погребняк раскритиковали после шоу
Мамаеву и Погребняк раскритиковали за методы похудения
21 апреля 2025, 19:24

Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)

Звездных подруг Алану Мамаеву и Марию Погребняк начали критиковать в сети после их участия в выпуске «ШБ-шоу», где они поделились своими методами похудения. Во время передачи брюнетка заявила, что два вареных яйца на ночь помогают сбросить к утру 300 лишних граммов.
«Чтобы похудеть, на ночь надо съедать два вареных яйца без желтка. И на утро обязательно будет минус 200-300 граммов на весах. Это реальный лайфхак. Он работает. Надо съедать это именно перед сном», — поделилась Мамаева.
После этого на модель обрушились с критикой в сети, осуждая эффективность подобного метода для похудения.
«Нас захейтили за яички! За что?! Какие-то два яйца подняли такой хейт! Я в шоке!» — возмутилась она.
Девушки также признались, что худеют не только благодаря своеобразной диете. По их словам, большую роль в сохранении стройности для них играет спорт.
«Я пашу в зале. И она тоже пашет! Мы занимаемся в тренажерном зале, я еще играю в теннис, у меня растяжка, муж, дети…» — рассказала Погребняк.
Мамаева добавила, что старается держать себя в форме, так как ищет себе партнера. Главным достоинством своего будущего избранника она назвала финансовый статус.
«Нищеброды надоели! Давайте найдем мне нормального!» — заявила модель.
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Священник заступился за Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч рублей
Священник Лоргуса не увидел греха в куличе Киркорова
21 апреля 2025, 18:50

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Священник Андрей Лоргус не увидел греха в дорогостоящем куличе Филиппа Киркорова.
Ранее многие пользователи Сети осудили Киркорова после того, как он опубликовал свой дизайнерский кулич стоимостью 100 тысяч рублей с начинкой «дубайский шоколад» и с верхушкой в форме церковного купола. Тем не менее, по словам священника, в этом нет ничего плохого.

«Но ведь мы говорим о человеке, который никак не связан с церковью. Киркоров — личность медийная и светская. И его обвинять в том, что он представил кулич за баснословные суммы, как-то странно», — отметил Лоргус в беседе с Общественной Службой Новостей.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с RT призвал короля российской эстрады «быть проще».

«Это не имеет никакого отношения ни к Пасхе, ни к христианству. Надо быть проще и стараться в не те двери больше не заглядывать», — сказал Милонов.

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#виталий милонов
#киркоров
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Фаворит Пугачевой Савин резко ответил Макаревичу* на оскорбления жителей РФ
21 апреля 2025, 18:33

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин прокомментировал оскорбления Андрея Макаревича* в адрес россиян. Его слова приводит aif.ru.
Ранее Макаревич назвал жителей России «злобными хорьками» и заявил, что у русских плохие гены. Музыкант также сказал, что не будет давать концерты на родине.

«Такое поведение недостойно большого артиста, каким Макаревича* считали поклонники "Машины времени". Неужели русские люди, которые хотят жить на своей земле, не желают быть порабощенными и униженными? Именно они, по мнению Макаревича*, являются той отработанной субстанцией, о которой он говорит?! Я был в шоке, когда посмотрел видеоинтервью», — отметил Савин.

Он добавил, что Макаревич* сейчас выступает вовсе не для иностранных слушателей, а для выходцев из СССР. По мнению Савина, подобными словами певец оскорбил всех своих слушателей в Израиле.

Фаворит Пугачёвой подчеркнул, что Макаревич* не имеет никакого морального права говорить плохое в сторону родины, которая сейчас находится в состоянии конфликта с другой страной.

При этом Савин добавил, что хочет посмотреть, что будет с музыкантом без концертов в России через несколько лет.

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Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на десятки тысяч рублей

* признан иноагентом на территории РФ

** Запрещён в РФ
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