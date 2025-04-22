«Сильнейший абсцесс легких»: Якубович и Егорова рассказали о состоянии Александра Шепса

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)
Экстрасенс Александр Шепс был недавно госпитализирован в больницу после одного из испытаний. Видеоролик о том, где магу плохо разлетелся на мемы. Как оказалось, ситуация совсем не смешная и Александр столкнулся с серьезным заболеванием.
Шепсу потребовалась помощь медиков после испытания в проклятой деревне. Александра проведали в больнице другие участницы «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович и Соня Егорова.
Ведьмы подарили Шепсу букет роз и плюшевого мишку и признались ему в любви. Поклонники с воодушевлением отреагировали на видео и порадовались за Александра.
Как пишет Starhit, после выздоровления экстрасенс столкнулся с новыми проблемами. Его обвинили в том, что якобы призывал подписать договор с дьяволом. По словам клиента, которая и обвинила Шепса, таким образом Александр обещал снять порчу взамен на смерть родственников.
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«Вот такое милейшее видео мы записали недавно с Сашей в больнице. Он долго пролежал там с сильнейшим абсцессом легких после переохлаждения, а не с порезом руки, как считали многие. Шрам у него все-таки остался… Не переживайте, он уже выписался на прошлой неделе и просил не публиковать его пока не поправится окончательно», — рассказала Якубович.
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Ведьмы подарили Шепсу букет роз и плюшевого мишку и признались ему в любви. Поклонники с воодушевлением отреагировали на видео и порадовались за Александра.
Как пишет Starhit, после выздоровления экстрасенс столкнулся с новыми проблемами. Его обвинили в том, что якобы призывал подписать договор с дьяволом. По словам клиента, которая и обвинила Шепса, таким образом Александр обещал снять порчу взамен на смерть родственников.
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Иван Мусатов