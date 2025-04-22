Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу кардинально сменила имидж и перекрасилась в блондинку

Дружба рэперов Гуфа и Басты продолжается уже 20 лет. Музыканты стали известны еще в 2006 году, когда был выпущен трек «Моя игра». Алексей Долматов сравнил, как изменилось у них с Василием Вакуленко отношение к жизни. По признанию Гуфа, у него до сих пор витает ветер в голове.