Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу кардинально сменила имидж и перекрасилась в блондинку

Афра Сарачоглу (Фото: Скриншот/«Зимородок»)
Звезда сериала «Зимородок» Афра Сарачоглу поделилась с подписчиками сменой имиджа. Актриса перекрасилась в блондинку, к чему фанаты отнеслись по разному. Кому-то понравился новый стиль, но есть и те, кто с негативно высказался об обновленном образе.
Афра выложила сразу несколько фотографий после покраски волос. Сарачоглу сделала пышную укладку и накрасила губы в красный цвет.
Афра Сарачоглу (Фото: Instagram*/afrasaracoglu)
Это был не единственный негативный комментарий.
Но в основном публика положительно реагирует на новый образ. Подписчики отмечают, что Афре идет любой цвет волос. К тому же не осталась без внимания и красота актрисы.
Сама Сарачоглу заявляла, что красота не значит для нее ничего. Она лишь является дополнением к таланту, мотивации, дисциплине.
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Афра Сарачоглу (Фото: Instagram*/afrasaracoglu)
«Как будто лет 10 прибавила. Не нравится», — цитирует одного из подписчиков Starhit.
Это был не единственный негативный комментарий.
«„Ж-ж-жуть“ — голос Эллочки Людоедки за кадром как раз подошел бы этому образу», — пишет фанат.
Но в основном публика положительно реагирует на новый образ. Подписчики отмечают, что Афре идет любой цвет волос. К тому же не осталась без внимания и красота актрисы.
Сама Сарачоглу заявляла, что красота не значит для нее ничего. Она лишь является дополнением к таланту, мотивации, дисциплине.
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Instagram* принадлежит Meta*, запрещенной в РФ
Иван Мусатов