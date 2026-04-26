«Начала колоть»: Бьянка раскрыла, как похудела почти на 40 килограммов без диет
Певица Бьянка призналась, что худеет с помощью уколов и тренировок в зале
Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) выступила на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night» и призналась, что не придерживалась диет для снижения веса на 40 килограммов.
Как сообщает Пятый канал, Бьянка поддерживает фигуру с помощью физических нагрузок. Певица отметила, что для сохранения энергии она делала лекарственные инъекции.
«Я начала колоть себе пептиды, кстати, они восполняют недостаток железа, если у кого-то вдруг есть недостаток энергии. Я каждый день в зале по четыре часа: и танцы, и силовые нагрузки, и асаны. Я просто каждый день что-то делаю», — рассказала Татьяна.Знаменитость добавила, что не избавилась от страха переедания и старается тщательно контролировать себя. Исполнительница подчеркнула: если ей перестанет нравиться в себе что-то, она, возможно, обратится к пластическому хирургу.
Ранее Бьянка призналась, почему избегает отношений с зумерами.