«Начала колоть»: Бьянка раскрыла, как похудела почти на 40 килограммов без диет

26 апреля 2026, 11:05

Певица Бьянка призналась, что худеет с помощью уколов и тренировок в зале

Татьяна Липницкая (Фото: Instagram* @biankarnb)

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) выступила на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night» и призналась, что не придерживалась диет для снижения веса на 40 килограммов.





Как сообщает Пятый канал, Бьянка поддерживает фигуру с помощью физических нагрузок. Певица отметила, что для сохранения энергии она делала лекарственные инъекции.

«Я начала колоть себе пептиды, кстати, они восполняют недостаток железа, если у кого-то вдруг есть недостаток энергии. Я каждый день в зале по четыре часа: и танцы, и силовые нагрузки, и асаны. Я просто каждый день что-то делаю», — рассказала Татьяна.