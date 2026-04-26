«Честно, дорого»: Ольга Серябкина раскрыла стоимость своего концерта
Певица Ольга Серябкина потратила крупную сумму на организацию концерта
Певица Ольга Серябкина призналась, что потратила крупную сумму денег на организацию своего концерта. Radio Like FM опубликовало видео с высказыванием артистки в Instagram*.
Журналисты спросили певицу, во сколько ей обошёлся концерт.
«Честно, дорого. Но вы увидите, что я сюда вложила реально деньги», — ответила Ольга.По мнению Серябкиной, её вложения окупятся. Артистка объяснила, что вложила большие деньги в концерт, потому что хочет развиваться и быть лучше. Она добавила, что не стремится просто заработать здесь и сейчас, а думает о долгосрочной перспективе.
«Не всё меряется деньгами. Всё придёт, всё окупится. И, одновременно, конечно, окупится финансово», — заявила поп-исполнительница.Ранее Ольга Серябкина объяснила, почему не примет в подарок квартиру от мужчины.