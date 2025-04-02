Эмигрировавший в Израиль Максим Леонидов высказался о творчестве SHAMAN

Максим Леонидов (Фото: ВКонтакте, @hippoband)
Певец Максим Леонидов нередко сталкивается с критикой после того, как он вместе со своей семьёй переехал в Израиль в 2022 году. По словам музыканта, мнение хейтеров его не волнует.
«Я прекрасно знаю, что есть люди, которым я по той или иной причине не нравлюсь. Они мне тоже не нравятся. <…> У меня есть задача заниматься моим делом. И если это кому-то доставляет радость или счастье, это мои люди. А для остальных есть другие артисты. Например, SHAMAN», — заявил певец в шоу «Эклеры Галициной».К слову, современную музыку Леонидов не жалует. По его мнению, молодые артисты переняли манеру западных исполнителей, тексты песен невозможно понять.
«Всегда большая часть слушателей тащится от говна. Мухи всегда летят на говно», — отметил музыкант.Леонидов продолжает выступать с концертами в эмиграции. Так, в 2023 году певец объехал несколько городов Европы.
По словам Леонидова, не повлияла смена места жительства и на его семейные отношения. Его дочь, старший ребёнок, будет учиться в Европе, а сын пойдёт в израильскую школу.
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