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«Тоже могут быть проблемы»: Надежда Бабкина призналась, что хочет иногда поплакать

Надежда Бабкина призналась, что иногда ей хочется плакать
Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина призналась, что устала от имиджа «лихой» казачки и иногда хочет поплакать, нуждаясь в чьем-то плече. Об этом пишет издание THзвезды.
Певица отметила, что многие ее знают, как сильную и волевую женщину, но бывает и так, что ей хочется плакать.

«Могу и поплакать. Все привыкли видеть Бабкину этакой лихой: эх, вот сейчас выйдет, как размахнется, как даст, как жахнет. И никому невдомек, что у этой Бабкиной тоже могут быть проблемы, что кошки могут на душе скрести, что она может взгрустнуть и поплакать, что она нуждается в чьем-то плече», — призналась Бабкина.
Она пожаловалась, что такой мысли никто не допускает из-за сложившегося имиджа.

По словам Бабкиной, её закалила жизнь в деревне. При этом певица отметила, что добилась всего, о чем мечтала, из-за своей деревенской непосредственности, которая позволяет женщине добиваться всех намеченных целей.

Артистка также добавила, что восстанавливать силы ей помогает сон и энергия молодых коллег.

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«Цветы — в студию!»: Андрей Малахов сделал красивый жест после резких слов Эрнста
Андрей Малахов поздравил Константина Эрнста с юбилеем «Первого канала»
02 апреля 2025, 10:16

Кадр из видео: Телеграм @and_malakhov

Андрей Малахов перестал работать на «Первом канале» в 2017 году и с тех пор его программы выходят в эфире телеканала «Россия 1». Это не помешало ему тепло поздравить с 30-летним юбилеем своего бывшего шефа Константина Эрнста, несмотря на достаточно жёсткие слова, сказанные тем накануне в интервью.
Генеральный директор главного телеканала страны накануне заявил, что нисколько не жалеет об уходе Малахова, равно как и некоторых других известных медиаперсон. Телеведущий и шоумен не стал раздувать потенциальный конфликт. Он подготовил красивый букет к юбилею и поздравил своего бывшего руководителя.

Фото: Телеграм @and_malakhov

«Букет к 30-летию Первого канала! Поздравил Константина Львовича Эрнста, всех своих коллег и друзей с прошлого места работы с этой красивой датой!» — подписал снимок тележурналист и шоумен.

Также тепло поздравила всех работников телеканала Екатерина Стриженова. Она сравнила работу на «Первом» с отношениями в семье, со всеми неурядицами, спорами, победами, поражениями, но и взаимным теплом и любовью.

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«Ты шваль»: Анна Седокова сделала новое заявление после смерти Яниса Тиммы. Кого и за что певица назвала «петушком»
Седокова ответила другу Яниса Тиммы на обвинения в свой адрес
02 апреля 2025, 10:14

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

Марк Пугачев стал одним из тех, кто активно критикует Анну Седокову, обвиняя ее в смерти Яниса Тиммы. В своих публикациях он не скупится на резкие выражения. Теперь пришло время для ответа Седоковой, которая долго сдерживала свои эмоции. На днях она высказалась о родителях покойного баскетболиста.
«На каждое их слово я могу ответить действиями. Но сейчас главное — прекратить превращать это в шоу. Хватит. Я больше не позволю этого. Вы уже получили свою порцию внимания. Оставьте его и меня в покое», — заявила она.

После этого артистка обратилась к Марку Пугачеву.

«И тебе, петушок, тоже скажу. Сколько бы ты ни старался удалить упоминания о себе, для всех ты останешься клоуном и стриптизером из „Эгоистки“. Независимо от того, сколько наркотиков ты принял, правда о тебе всегда останется. Ты можешь притворяться и обманывать людей, но внутри ты знаешь, кем являешься. Ты просто шваль. Я никогда не произнесу твоего имени, потому что ты не достоин этого. Продолжай бить свою жену — это единственное, на что ты способен», — подчеркнула знаменитость.

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* Запрещённая в России социальная сеть
#вещи
#шоу
#смерть
#шоу-бизнес
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«Чеки присоединить из доставки?»: Седокова заявила, что вернула родным Тиммы его вещи
02 апреля 2025, 09:56

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Отец бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы Райтис утверждал, что певица присвоила себе ценную коллекцию кроссовок и футболок покойного сына.
Сегодня певица доказала, что все вещи экс-супруга она отправила его семье: Анна опубликовала фотографии в соцсетях, на которых запечатлены запечатанные коробки и чек с доставкой.
«Любые вопросы можно задать мне лично, но их никто не задает. А возить грязь для того, чтобы ещё раз чьё-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?» — обратилась к Райтису Седокова в личном блоге.
Сестра же Яниса Тиммы Лельде Жандецка поблагодарила Анну за то, что отправила вещи брата.
«Спасибо большое! Если тебе что-то будет нужно, не стесняйся спрашивать. Вот адрес», — написала Жандецка.
По словам Седоковой, отец её бывшего мужа ведёт себя недостойно. Она отметила, что можно было бы организовать турнир памяти Яниса, а не продавать его кроссовки.
«Я не могу это организовать, потому что своей травлей вы настроили против меня людей, не понимающих <…> всю правду. Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — добавила Анна.
Поп-звезда заверила, что уже пришла в себя после трагедии.
«Я буду жить, буду петь, буду преданно верить, что в мире любви и добра хватит всем для спасения», — заявила она.

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#скандал
#шоу-бизнес
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«Нежная моя девочка»: Ольга Рапунцель показала трогательные снимки с дня рождения старшей дочери
Ольга Рапунцель опубликовала фотографии с дня рождения старшей дочери
02 апреля 2025, 09:36

Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель отпраздновала день рождения старшей дочери Василисы. Девушка опубликовала фотографии с праздника и отметила особую связь с девочкой.
Напомним, Ольга воспитывает одна двоих дочек — 5-летнюю Софию и Василису, которой 1 апреля исполнилось семь лет. В день рождения старшей девочки звезда «Дома-2» организовала праздник и нежную съемку с нарядными малышками на фоне множества подарков и шаров.
Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)
«Мой первенец, мамина дочка, ты такая загадочная, рассудительная и нежная моя девочка, но уже с волевым характером, ведь есть в кого. Непоседа милая, ты еще та хитрюшка! У нас с тобой сильная связь, как ты ко мне привязана и не отпускаешь меня никуда, когда мне нужно по своим делам. Всегда просишься поехать со мной», — написала Рапунцель в соцсети.
Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)
По словам девушки, любовь между матерью и дочерью является самой искренней.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что обе девочки очень красивые, а мама у них чудесная.

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«Поплакать и расти»: Ольга Орлова поделилась с женщинами опытом «разведёнки»
Певица Ольга Орлова посоветовала разведённым женщинам уметь не повторять ошибок
02 апреля 2025, 08:42

Ольга Орлова (Фото: Телеграм @olgaorlova131177)

Бывшей солистке группы «Блестящие» Ольге Орловой поклонницы и подписчицы задают много житейских вопросов, в том числе и о неудачно сложившихся браках. Артистка, которой и самой довелось пережить развод, признаётся, что пережить такую ситуацию без боли и горечи невозможно.
Она подчёркивает, что каждый случай, каждая отдельно прожитая и проживаемая жизнь уникальна и неповторима, поэтому у неё нет и не может быть рецепта, как следует справляться с переживаниями после рухнувшего брака.

«Самое важное — уметь эту ситуацию оплакать, погоревать столько, сколько вам нужно. Сделать работу над ошибками, понять, что было неправильно в этой ситуации», — рекомендует Ольга.

Но даже и такие сложные моменты в жизни нужно уметь использовать как зоны своего роста и развития, говорит певица. Это наиболее полезное, что можно сделать в таком непростом случае, заключила она, отвечая на самый часто, по её собственному признанию, задаваемый ей вопрос.

Ольга Орлова, рассуждая о распавшихся семьях, знает, о чём говорит. Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Валерием, которому в 2023 году в возрасте 45 лет родила дочь Анну. Сын Артём родился у артистки в супружестве с Александром Кармановым. Пара распалась ещё в 2004 году, когда мальчику было всего три года. Расставание Ольги с мужем прошло мирно и без столь популярных в звёздной среде скандалов.

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