«Тоже могут быть проблемы»: Надежда Бабкина призналась, что хочет иногда поплакать

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)
Певица Надежда Бабкина призналась, что устала от имиджа «лихой» казачки и иногда хочет поплакать, нуждаясь в чьем-то плече. Об этом пишет издание THзвезды.
Певица отметила, что многие ее знают, как сильную и волевую женщину, но бывает и так, что ей хочется плакать.
По словам Бабкиной, её закалила жизнь в деревне. При этом певица отметила, что добилась всего, о чем мечтала, из-за своей деревенской непосредственности, которая позволяет женщине добиваться всех намеченных целей.
Артистка также добавила, что восстанавливать силы ей помогает сон и энергия молодых коллег.
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«Могу и поплакать. Все привыкли видеть Бабкину этакой лихой: эх, вот сейчас выйдет, как размахнется, как даст, как жахнет. И никому невдомек, что у этой Бабкиной тоже могут быть проблемы, что кошки могут на душе скрести, что она может взгрустнуть и поплакать, что она нуждается в чьем-то плече», — призналась Бабкина.Она пожаловалась, что такой мысли никто не допускает из-за сложившегося имиджа.
По словам Бабкиной, её закалила жизнь в деревне. При этом певица отметила, что добилась всего, о чем мечтала, из-за своей деревенской непосредственности, которая позволяет женщине добиваться всех намеченных целей.
Артистка также добавила, что восстанавливать силы ей помогает сон и энергия молодых коллег.
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Элина Позднякова