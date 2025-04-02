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«В прокуратуру»: Блёданс требует наказать психиатра, сравнившую детей-аутистов с собаками

Эвелина Блёданс (Фото: ВКонтакте, @evelina_bledans)

Эвелина Блёданс (Фото: ВКонтакте, @evelina_bledans)

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала высказывание психиатра Александры Игнатовой. Напомним, что медик сравнила детей, страдающих аутизмом, с собаками. Блёданс заявила, что Игнатову нужно привлечь к уголовной ответственности. Также артистка беспокоится за пациентов Александры, на которых та может оказывать пагубное влияние.
«Не реагировать на такое нельзя, если человек занимается детьми, работает с ними, представьте, какие уроки он им преподает. Поэтому тут один вариант – в прокуратуру», – заявила Блёданс изданию «Абзац».
Скандальное высказывание Игнатовой прокомментировал и психиатр Василий Шуров. Он отметил, что проводить такие сравнения неэтично и, если за такое нельзя лишить лицензии, то Александре стоит заново пройти курс по биоэтике или вообще оставить медицину.

Эвелина также предположила, что Александра намеренно устроила провокацию, чтобы заявить о себе.

Эвелина Блёданс воспитывает сына Семёна с синдромом Дауна. Первого апреля мальчику исполнилось 13 лет.

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#мнение
#аутизм
«Тоже могут быть проблемы»: Надежда Бабкина призналась, что хочет иногда поплакать
Надежда Бабкина призналась, что иногда ей хочется плакать
02 апреля 2025, 10:27

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина призналась, что устала от имиджа «лихой» казачки и иногда хочет поплакать, нуждаясь в чьем-то плече. Об этом пишет издание THзвезды.
Певица отметила, что многие ее знают, как сильную и волевую женщину, но бывает и так, что ей хочется плакать.

«Могу и поплакать. Все привыкли видеть Бабкину этакой лихой: эх, вот сейчас выйдет, как размахнется, как даст, как жахнет. И никому невдомек, что у этой Бабкиной тоже могут быть проблемы, что кошки могут на душе скрести, что она может взгрустнуть и поплакать, что она нуждается в чьем-то плече», — призналась Бабкина.
Она пожаловалась, что такой мысли никто не допускает из-за сложившегося имиджа.

По словам Бабкиной, её закалила жизнь в деревне. При этом певица отметила, что добилась всего, о чем мечтала, из-за своей деревенской непосредственности, которая позволяет женщине добиваться всех намеченных целей.

Артистка также добавила, что восстанавливать силы ей помогает сон и энергия молодых коллег.

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#сво
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«Цветы — в студию!»: Андрей Малахов сделал красивый жест после резких слов Эрнста
Андрей Малахов поздравил Константина Эрнста с юбилеем «Первого канала»
02 апреля 2025, 10:16

Кадр из видео: Телеграм @and_malakhov

Андрей Малахов перестал работать на «Первом канале» в 2017 году и с тех пор его программы выходят в эфире телеканала «Россия 1». Это не помешало ему тепло поздравить с 30-летним юбилеем своего бывшего шефа Константина Эрнста, несмотря на достаточно жёсткие слова, сказанные тем накануне в интервью.
Генеральный директор главного телеканала страны накануне заявил, что нисколько не жалеет об уходе Малахова, равно как и некоторых других известных медиаперсон. Телеведущий и шоумен не стал раздувать потенциальный конфликт. Он подготовил красивый букет к юбилею и поздравил своего бывшего руководителя.

Фото: Телеграм @and_malakhov

«Букет к 30-летию Первого канала! Поздравил Константина Львовича Эрнста, всех своих коллег и друзей с прошлого места работы с этой красивой датой!» — подписал снимок тележурналист и шоумен.

Также тепло поздравила всех работников телеканала Екатерина Стриженова. Она сравнила работу на «Первом» с отношениями в семье, со всеми неурядицами, спорами, победами, поражениями, но и взаимным теплом и любовью.

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#цветы
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«Ты шваль»: Анна Седокова сделала новое заявление после смерти Яниса Тиммы. Кого и за что певица назвала «петушком»
Седокова ответила другу Яниса Тиммы на обвинения в свой адрес
02 апреля 2025, 10:14

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

Марк Пугачев стал одним из тех, кто активно критикует Анну Седокову, обвиняя ее в смерти Яниса Тиммы. В своих публикациях он не скупится на резкие выражения. Теперь пришло время для ответа Седоковой, которая долго сдерживала свои эмоции. На днях она высказалась о родителях покойного баскетболиста.
«На каждое их слово я могу ответить действиями. Но сейчас главное — прекратить превращать это в шоу. Хватит. Я больше не позволю этого. Вы уже получили свою порцию внимания. Оставьте его и меня в покое», — заявила она.

После этого артистка обратилась к Марку Пугачеву.

«И тебе, петушок, тоже скажу. Сколько бы ты ни старался удалить упоминания о себе, для всех ты останешься клоуном и стриптизером из „Эгоистки“. Независимо от того, сколько наркотиков ты принял, правда о тебе всегда останется. Ты можешь притворяться и обманывать людей, но внутри ты знаешь, кем являешься. Ты просто шваль. Я никогда не произнесу твоего имени, потому что ты не достоин этого. Продолжай бить свою жену — это единственное, на что ты способен», — подчеркнула знаменитость.

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#шоу
#смерть
#шоу-бизнес
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«Чеки присоединить из доставки?»: Седокова заявила, что вернула родным Тиммы его вещи
02 апреля 2025, 09:56

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Отец бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы Райтис утверждал, что певица присвоила себе ценную коллекцию кроссовок и футболок покойного сына.
Сегодня певица доказала, что все вещи экс-супруга она отправила его семье: Анна опубликовала фотографии в соцсетях, на которых запечатлены запечатанные коробки и чек с доставкой.
«Любые вопросы можно задать мне лично, но их никто не задает. А возить грязь для того, чтобы ещё раз чьё-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?» — обратилась к Райтису Седокова в личном блоге.
Сестра же Яниса Тиммы Лельде Жандецка поблагодарила Анну за то, что отправила вещи брата.
«Спасибо большое! Если тебе что-то будет нужно, не стесняйся спрашивать. Вот адрес», — написала Жандецка.
По словам Седоковой, отец её бывшего мужа ведёт себя недостойно. Она отметила, что можно было бы организовать турнир памяти Яниса, а не продавать его кроссовки.
«Я не могу это организовать, потому что своей травлей вы настроили против меня людей, не понимающих <…> всю правду. Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — добавила Анна.
Поп-звезда заверила, что уже пришла в себя после трагедии.
«Я буду жить, буду петь, буду преданно верить, что в мире любви и добра хватит всем для спасения», — заявила она.

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#скандал
#шоу-бизнес
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«Нежная моя девочка»: Ольга Рапунцель показала трогательные снимки с дня рождения старшей дочери
Ольга Рапунцель опубликовала фотографии с дня рождения старшей дочери
02 апреля 2025, 09:36

Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель отпраздновала день рождения старшей дочери Василисы. Девушка опубликовала фотографии с праздника и отметила особую связь с девочкой.
Напомним, Ольга воспитывает одна двоих дочек — 5-летнюю Софию и Василису, которой 1 апреля исполнилось семь лет. В день рождения старшей девочки звезда «Дома-2» организовала праздник и нежную съемку с нарядными малышками на фоне множества подарков и шаров.
Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)
«Мой первенец, мамина дочка, ты такая загадочная, рассудительная и нежная моя девочка, но уже с волевым характером, ведь есть в кого. Непоседа милая, ты еще та хитрюшка! У нас с тобой сильная связь, как ты ко мне привязана и не отпускаешь меня никуда, когда мне нужно по своим делам. Всегда просишься поехать со мной», — написала Рапунцель в соцсети.
Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)
По словам девушки, любовь между матерью и дочерью является самой искренней.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что обе девочки очень красивые, а мама у них чудесная.

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