«В прокуратуру»: Блёданс требует наказать психиатра, сравнившую детей-аутистов с собаками

Эвелина Блёданс (Фото: ВКонтакте, @evelina_bledans)
Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала высказывание психиатра Александры Игнатовой. Напомним, что медик сравнила детей, страдающих аутизмом, с собаками. Блёданс заявила, что Игнатову нужно привлечь к уголовной ответственности. Также артистка беспокоится за пациентов Александры, на которых та может оказывать пагубное влияние.
«Не реагировать на такое нельзя, если человек занимается детьми, работает с ними, представьте, какие уроки он им преподает. Поэтому тут один вариант – в прокуратуру», – заявила Блёданс изданию «Абзац».Скандальное высказывание Игнатовой прокомментировал и психиатр Василий Шуров. Он отметил, что проводить такие сравнения неэтично и, если за такое нельзя лишить лицензии, то Александре стоит заново пройти курс по биоэтике или вообще оставить медицину.
Эвелина также предположила, что Александра намеренно устроила провокацию, чтобы заявить о себе.
Эвелина Блёданс воспитывает сына Семёна с синдромом Дауна. Первого апреля мальчику исполнилось 13 лет.
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Анастасия Чубина