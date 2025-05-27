Максим Матвеев был на премьере фильма без Елизаветы Боярской

Максим Матвеев (Фото: Instagram*, @maxim_matveev)
Актёр Максим Матвеев посетил премьеру фильма «Живые мемори. Отцы и дети», в съёмках которого он сам принял участие. Актриса Елизавета Боярская, супруга актёра, не пришла на мероприятие, сообщает mk.ru.
Актёр рассказал, что в проекте он выступил в новом амплуа.
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«У меня была чтецкая работа, а не актёрская: до зрителей донести мысль, которая там заложена», — признался Матвеев.В пресс-зоне Максим находился с актрисой Юлией Снигирь, которая тоже приняла участие в съёмках фильма.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина