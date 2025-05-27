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Максим Матвеев был на премьере фильма без Елизаветы Боярской

Редкий гость мероприятий Максим Матвеев посетил премьеру фильма без Боярской
Максим Матвеев (Фото: Instagram*, @maxim_matveev)

Максим Матвеев (Фото: Instagram*, @maxim_matveev)

Актёр Максим Матвеев посетил премьеру фильма «Живые мемори. Отцы и дети», в съёмках которого он сам принял участие. Актриса Елизавета Боярская, супруга актёра, не пришла на мероприятие, сообщает mk.ru.
Актёр рассказал, что в проекте он выступил в новом амплуа.
«У меня была чтецкая работа, а не актёрская: до зрителей донести мысль, которая там заложена», — признался Матвеев.
В пресс-зоне Максим находился с актрисой Юлией Снигирь, которая тоже приняла участие в съёмках фильма.

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*запрещён в РФ.
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#фильм
#премьера
«Отвернулся от Донецка»: Яна Поплавская высказалась о получении Александром Реввой гражданства РФ
Яна Поплавская дала ответ Витязевой о гражданстве Реввы
27 мая 2025, 17:06

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Актриса Поплавская своем Telegram-канале резко ответила журналистке Юлии Витязевой о новом гражданине России Александре Ревве. Витязева подверглась осуждению за защиту певца.

«Урожденная украинка Витязева обходит момент, что Ревва отвернулся от Донецка и даже родного отца», — отметила артистка.

Яна Поплавская отметила, что «Пирожков» вернулся в Россию, чтобы зарабатывать здесь, потому что больше для него гонораров нигде нет.

«Вредители, приспособленцы, прикинувшиеся россиянами, могут вылететь отсюда пробкой в любой момент. Пирожковы и прочие, которые гадят на россиян и учат их жизни, долго не задержатся», — жестко заявила Яна Поплавская.

Ранее стало известно зачем Ревве гражданство РФ.

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#актриса
#telegram
#рф
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«Считаю вас верными друзьями!»: Кристина Орбакайте призналась в любви к эстонцам
Певица Кристина Орбакайте назвала эстонцев своими верными друзьями
27 мая 2025, 16:59

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Артистка во время выступления в Эстонии призналась в своих теплых чувствах к местной публике и заявила, что соскучилась по зрителям.
25 мая, в свой день рождения, дочь Аллы Пугачёвой выступила с концертом в Таллине, где сделала неожиданное признание. Кристина начала концерт с речи о том, как сильно она истосковалась по местной публике.

«Tere, Таллин! Как я соскучилась! Считаю вас верными друзьями!» — торжественно и громко произнесла певица.

Известно, что во время исполнения песни «Перелетная птица» фанаты Орбакайте пытались подойти ближе к сцене, чтобы потанцевать, но охрана остановила их. Остальные зрители спокойно наблюдали за концертом певицы с сидячих мест.

Ранее стало известно, что Орбакайте запретили въезд в Латвию, аргументируя это тем, что выступления певицы не соответствуют интересам национальной безопасности.

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#день рождения
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Стало известно, когда Филиппа Киркорова выпишут из больницы
Mash: Филиппа Киркорова выпишут из больницы через две-три недели
27 мая 2025, 16:52

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/@official_kirkorov)

Через две-три недели выпишут из больницы поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Как уточнил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники, исполнитель песни «Цвет настроения синий» идет на поправку.
В конце апреля Филипп Бедросович получил ожог руки, выступая в БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга. Мужчина выполнял номер с фейерверками из-за спины. Позже медики диагностировали ему воспаление суставов.

Перед этим стало известно, что Киркоров не смог выступить в Кремле из-за проблем со здоровьем. Выступление должно было состояться в честь 85-летия композитора Давида Тухманова. По словам одной из поклонниц Киркорова, Филиппу Бедросовичу действительно непросто.

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«У Феди закончился контракт»: Карина Истомина прокомментировала уход мужа из «Краснодара»

Вячеслав Малафеев продает квартиру в Петербурге за 600 млн рублей
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«У Феди закончился контракт»: Карина Истомина прокомментировала уход мужа из «Краснодара»
Карина Истомина с мужем и дочерью вернулась в Москву после победы «Краснодара»
27 мая 2025, 16:43

Федор Смолов и Карина Смолова (Истомина) (Фото: Инстаграм* @diamond_april)

Сегодня стало известно, что контракт Федора Смолова закончился: после чемпионства «Краснодара» он вернулся в Москву. Его жена эмоционально высказалась о важном для их семьи событии.
«Краснодар, спасибо! Теперь уже могу рассказать, мы окончательно вернулись домой. У Феди закончился контракт с Краснодаром и продления не будет. Что будет дальше, сказать не могу, потому что мы сами не знаем. Все решится этим летом», — написала Карина в своем блоге.

По словам супруги футболиста, переезд сплотил их семью. Она подчеркнула, что полюбила теплый и гостеприимный южный город.

Карина добавила, что счастлива вернуться в российскую столицу, при этом она всегда будет с радостью приезжать в Краснодар.

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*Запрещен в РФ
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Вячеслав Малафеев продает квартиру в Петербурге за 600 млн рублей
Квартира Вячеслава Малафеева имеет отдельный вход и занимает целый этаж
27 мая 2025, 16:07

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*, @malafeev16ru)

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выставил на продажу квартиру в Санкт-Петербурге. Стоимость жилья составляет 595 млн рублей, пишет StarHit.
Площадь недвижимости — 385 кв. м, квартира занимает целый этаж и имеет индивидуальный вход. Рядом расположен парк, центр города в 10 минутах езды. В квартире пять спален и семь санузлов, остаётся вся мебель, есть домашний кинотеатр, спортзал, постирочная, гардеробные.

Напомним, что в феврале бывший футболист женился на гимнастке Ангелине Шкатовой, после свадьбы они отправились в Объединённые Арабские Эмираты.

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*запрещён в РФ.
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#футболист
#цена
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#санкт-петербург
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