Глеб Калюжный поделился первым видео из армии

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Актер и музыкант Глеб Калюжный, ставший известным благодаря роли в сериале «Вампиры средней полосы», отправился служить в армию, исполняя свой долг перед родиной.
Сборный пункт, с которого он ушел, находился на Угрешской улице в юго-восточной части Москвы. Сразу после прибытия на службу Глеб записал первое видео в военной форме. Кадрами поделился Telegram-канал «Mash».
В кадре он выглядит бодрым и веселым, с улыбкой на лице.
Видеозапись была сделана всего несколько часов спустя после того, как близкие проводили его на службу.
В июне 2021 года визажист Юлия Магма (Цветкова) обвинила Глеба в физическом насилии, разместив в социальных сетях фотографии с предполагаемыми следами от пощечин и сообщив, что подала заявление в полицию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В кадре он выглядит бодрым и веселым, с улыбкой на лице.
«Здравия желаю, товарищи! Все хорошо», — произнес он.
Видеозапись была сделана всего несколько часов спустя после того, как близкие проводили его на службу.
В июне 2021 года визажист Юлия Магма (Цветкова) обвинила Глеба в физическом насилии, разместив в социальных сетях фотографии с предполагаемыми следами от пощечин и сообщив, что подала заявление в полицию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова