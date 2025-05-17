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«Я плохая мать»: Маша Распутина пожаловалась на проблемы с дочерью

Певица Маша Распутина пожаловалась на проблемы с младшей дочерью
Маша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)

Маша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)

Маша Распутина рассказала о проблемах в семье. В эфире нового выпуска программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ она назвала себя «плохой матерью».
По словам артистки, одна из самых болезненных тем для нее — тема отношений со своими детьми. Со старшей дочерью проблем нет, в отличие от младшей. С последней бывает трудно совладать из-за особенностей характера.
«Я плохая мать… Я не могу заставить… Старшая дочь стала маминой радостью, а от младшей — одни проблемы», — высказалась исполнительница хита «Роза чайная».
Младшая дочь появилась на свет во втором браке знаменитости с бизнесменом Виктором Захаровым. Певица даже на какое-то время отказалась от выступлений, чтобы побыть вместе с Марией. Из-за этого 24-летняя девушка выросла капризной.
«Я хочу то, я хочу это. Когда начинаешь ее сдерживать или ограничивать, она злится. И это зло распространяет на все и на всех, — пожаловалась Распутина.
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Максим Матвеев о любовных сценах с женой Лизы Боярской: «Было сложно смотреть»
Матвеев признался, что ему было сложно смотреть на любовные сцены Боярской
17 мая 2025, 12:41

Максим Матвеев и Елизавета Боярская (Фото: Инстаграм* @lizavetabo)

Актер Максим Матвеев раскрыл свое отношение к любовным сценам жены Елизаветы Боярской. Артист заявил в новом выпуске «5 книг», что уже привык к участию возлюбленной в таких сценах.
Со слов Максима, у него не сразу получилось смириться с этим.

Актер рассказал, что люди его профессии с трудом привыкают к тому, что их возлюбленные могут сниматься в подобных сценах. Однако артист раскрыл, что со временем приходит осознание, ведь это часть любой работы актера, из-за чего нужно смириться.

Максим и Лиза относятся к ролям друг друга спокойно. Артист отметил, что в их отношениях возникают и бытовые проблемы, как и у любой незнаменитой семьи.

«Я бы не сказал, что сразу, потому что успокаиваешься постепенно, но сначала, конечно, было сложно смотреть. Сначала, когда ты находишься в самом раннем этапе взаимоотношений. Это — часть нашей работы. Такой же, как у всех, ты понимаешь, нет никакой исключительности», — откровенничал Матвеев.

Стоит напомнить, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились в 2010 года и растят двоих сыновей — Андрея и Григория.

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«В «Вампирах» его поменяют»: мама Глеба Калюжного раскрыла, как будет развиваться карьера сына на фоне его ухода в армию

Дениса Клявера шокировало заявление его наследников: «Ни один не хочет заниматься»

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«В «Вампирах» его поменяют»: мама Глеба Калюжного раскрыла, как будет развиваться карьера сына на фоне его ухода в армию
Мама Глеба Калюжного подтвердила, что актер уйдет в армию 27 мая
17 мая 2025, 12:05

Глеб Калюжный (Фото: Инстаграм* @kalyzhnyy)

Сегодня выяснилось, что 27 мая актер Глеб Калюжный отправится проходить срочную службу. Агент артиста Григорий Сухов рассказывал РИА Новости, что Глеб уйдет от сборного пункта на Угршеской в восемь часов утра.
Мама Калюжного подтвердила, что актер вскоре пойдет отдавать долг Родине.

«Да, Глеб действительно уходит в армию. Пока не известно, каким будет род войск. Настроен он нормально, по-боевому, вернувшись из Донецка», — отметила Наталья Калюжная в беседе с Super.

Недавно Глеб снимался в военном фильме «Малыш» на Донбассе.

Помимо прочего, мама актера рассказала о дальнейших творческих планах сына. Так, Глеб уже не сможет сняться в продолжении сериала «Вампиры средней полосы», где он исполнил одну из ключевых ролей.

«По поводу того, как дальше будет развиваться карьера, пока тоже не знаю, но слышала, что в «Вампирах» его поменяют», — откровенничала Наталья.

Напомним, в начале марта оказалось, что в отношении Калюжного, завели уголовное дело — актера обвиняли в уклонении от службы в армии. Отмечалось, что он не являлся в военкомат по повесткам шесть лет, не имея оснований для отсрочки.

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Дениса Клявера шокировало заявление его наследников: «Ни один не хочет заниматься»
Денис Клявер объявил, что его дети не захотели становиться артистами
17 мая 2025, 12:03

Денис Клявер (Фото: Инстаграм*@denisklyaver)

Певец Денис Клявер удивлен решением своих детей. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале «Уютный SYNERGETIC».
Клявер воспитывает троих детей, которые не захотели идти по стопам папы и работать артистами. Но каждый из них все-таки связал свою жизнь с творчеством.

Старший сын певца Тимофей в этом году выпускается из театрального училища в Санкт-Петербурге, а дочь Эмилия от Евы Польны обожает рисовать и собирается связать свою жизнь с компьютерной графикой. 12-летнему сын Клявера Даниэль планирует заниматься музыкой.

«У меня трое детей. Парадоксально, что все с замечательным музыкальным слухом, но ни один не хочет заниматься этой профессией. То есть вообще принципиально. Когда я был маленький, у папы была актерская сфера, а меня тянуло в музыку. Для меня актеры были круты, но музыканты были небожители. Музыка меня тянула», — откровенничал артист.

Денис уточнил, что сам он появился на свет в творческой семье: его отец Илья Олейников, а мама Ирина всегда любила петь. Со слов Клявера, он рос в атмосфере творчества.

«К нам домой приходили потрясающие артисты, папины друзья, коллеги, актеры, музыканты. Ты находишься в невероятной обстановке, и это в тебе потихонечку органично оседает. Когда мне говорят про какой-то талант, гениальность, я отвечаю «спасибо», но гениален тот человек, который приехал откуда-то издалека», — ​добавил певец.

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#певец
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«Что это был за подкат?»: Павел Воля заставил Прохора Шаляпина ответить за флирт с его супругой Ляйсан Утяшевой
Павел Воля припомнил Прохору Шаляпину флирт с его супругой Ляйсан Утяшевой
17 мая 2025, 11:58

Павел Воля и Ляйсан Утяшева (фото: Telegram @pvolya); Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин стал гостем шоу Павла Воли. Комик припомнил певцу, как тот флиртовал с его женой Ляйсан Утяшевой и намекал на совместное будущее.
Ведущий начал беседу с выпускником «Фабрики звёзд-6» с вопроса, волнующего многих – откуда у Шаляпина средства на красивую жизнь, если он практически не даёт концертов. Прохор в ответ отшутился, заявив, что мир не без добрых людей.

Артист попытался научить Павла и его соведущего Илью Соболева философии гедонизма и лёгкого отношения к деньгам. Прохор подчеркнул, что залог успеха в этом деле – доброжелательность к людям.

«Поехал ты на какой-то шикарный отдых, плещешься в водичке – ну пожелай ты своим подписчикам тоже оказаться в этом бассейне! Люди чувствуют мою добрую натуру», – отметил Шаляпин.
Также артист язвительно высказался в адрес представителей российского шоу-бизнеса. Он заявил, что они «ни петь, ни танцевать не могут, две фразы прошепчут – типа хит», а вот единственной их «валютой» должны быть любовь и признание народа.

Кроме того, он ответил тем, кто упрекает его в отсутствии хитов, назвав самого себя главным хитом.

Высказался Шаляпин и о личной жизни некоторых артистов.

«Что касается Авроры Кибы и Лепса, мы видим, что девочка счастлива и у неё сияют глаза. И это честно со стороны Григория, что он вывел её в свет. Мне нравится пара Петросяна с его женой – здоровые дети, имущества много... Это же нормально, когда женщины думают о том, чтобы их дети были обеспеченными», – подчеркнул артист.
В ответ на это Воля припомнил Прохору, что тот флиртовал с его женой Ляйсан Утяшевой на съёмках её шоу «Дерзкая готовка». Шаляпин тогда заявил, что из гимнастки получится замечательная бабушка лет через 50.

«Что это был за подкат? Рубрика "Павел Воля разбирается с парнями, которые подкатывают через 50 лет"», – заявил ведущий.
На это Шаляпин провокационно заявил, что готов составить пару Утяшевой, если вдруг Воли не станет.

«Бывают такие парадоксальные случаи, когда муж был да всплыл, а женщина остается, и надо как-то жить дальше. И тут появляюсь я», – уверенно ответил артист.
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Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс раскрыл, по какой причине его забрала полиция с вокзала
Олег Шепс заявил, что его допрашивала полиция по делу о мошенничестве
17 мая 2025, 11:20

Олег Шепс (Фото: Инстаграм*@ shepsolegofficial)

Медиум Олег Шепс признался, что ему пришлось давать показания в полиции. Он стал участником скандала с мошенниками, которые обманули людей на более чем 300 миллионов рублей.
Однажды медиума задержали сотрудники правоохранительных органов. Это случилось на московском вокзале, куда Шепс прибыл на поезде.

«Меня с поезда забирает полиция. Уголовный розыск, нужно проехать, дать показания», — откровенничал Олег.

Победитель «Битвы» послушался полицейских.

«Я к ним приезжаю, и они рассказывают мне такую историю: «Можете ли вы проходить свидетелем по делу? Накрыли банду мошенников, которая прикидывалась вами и еще несколькими экстрасенсами», — признался Шепс.

Выяснилось, что аферисты общались с клиентами по видеосвязи, подражая голосу и манерам Олега. Мошенники получили больше 300 миллионов рублей.

«Не все писали жалобы, обращались в полицию, то есть кто-то был доволен! Прикол в том, что это очень распространено», — добавил медиум в разговоре с Евгенией Медведевой на ее шоу «Бес комментариев».

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#шоу
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