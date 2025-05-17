«Я плохая мать»: Маша Распутина пожаловалась на проблемы с дочерью

Маша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
Маша Распутина рассказала о проблемах в семье. В эфире нового выпуска программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ она назвала себя «плохой матерью».
По словам артистки, одна из самых болезненных тем для нее — тема отношений со своими детьми. Со старшей дочерью проблем нет, в отличие от младшей. С последней бывает трудно совладать из-за особенностей характера.
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«Я плохая мать… Я не могу заставить… Старшая дочь стала маминой радостью, а от младшей — одни проблемы», — высказалась исполнительница хита «Роза чайная».Младшая дочь появилась на свет во втором браке знаменитости с бизнесменом Виктором Захаровым. Певица даже на какое-то время отказалась от выступлений, чтобы побыть вместе с Марией. Из-за этого 24-летняя девушка выросла капризной.
«Я хочу то, я хочу это. Когда начинаешь ее сдерживать или ограничивать, она злится. И это зло распространяет на все и на всех, — пожаловалась Распутина.Читайте также:
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Лидия Пономарева