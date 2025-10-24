МакSим отказалась отменять концерт в Челябинске, несмотря на траур из-за трагедии в Копейске

24 октября 2025, 15:27

МакSим проведёт концерт в Челябинске на фоне траура из-за трагедии в Копейске

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSим не стала отменять концерт в Челябинске, несмотря на объявленный в регионе траур по погибшим во взрыве на заводе в Копейске. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская в комментарии изданию «Подъём».





По её словам, концерт во дворце спорта «Юность» состоится вечером 24 октября, но программа претерпит ряд изменений – выступление начнётся с минуты молчания и пройдёт «с должным тактом и уважением».





«Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кого затронула произошедшая трагедия. На данный момент мы находимся в постоянном контакте с местными властями и внимательно следим за ситуацией… По информации местных властей, отмена других городских мероприятий не предусмотрена – они проходят по плану», – подчеркнула Богушевская.