МакSим отказалась отменять концерт в Челябинске, несмотря на траур из-за трагедии в Копейске
МакSим проведёт концерт в Челябинске на фоне траура из-за трагедии в Копейске
Певица МакSим не стала отменять концерт в Челябинске, несмотря на объявленный в регионе траур по погибшим во взрыве на заводе в Копейске. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская в комментарии изданию «Подъём».
По её словам, концерт во дворце спорта «Юность» состоится вечером 24 октября, но программа претерпит ряд изменений – выступление начнётся с минуты молчания и пройдёт «с должным тактом и уважением».
«Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кого затронула произошедшая трагедия. На данный момент мы находимся в постоянном контакте с местными властями и внимательно следим за ситуацией… По информации местных властей, отмена других городских мероприятий не предусмотрена – они проходят по плану», – подчеркнула Богушевская.Она пояснила, что решение не отменять концерт связано с тем, что многие зрители приобрели билеты заранее и приехали из других городов, потратив деньги на дорогу и проживание.
С критикой выступления в день траура ранее выступил глава Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, заявив, что «в такой день место для демонстрации солидарности – не в концертном зале».
Он добавил, что «минута молчания не может быть индульгенцией для развлечения в день траура».
Напомним, что в результате взрыва на заводе в Копейске погибли 12 человек. В регионе объявили день траура, приспустили флаги и отменили массовые развлекательные мероприятия.