«У вас что, дочери нет?»: Пэрис Хилтон раскритиковали за новые фото детей
Певицу Пэрис Хилтон обвинили в неравной любви к своим детям
Пэрис Хилтон поделилась новыми фотографиями своих детей — 2,5-летнего сына Феникса и полуторагодовалой дочери Лондон, рожденных суррогатными матерями. На снимках малыши укутаны в плед с изображением самой певицы, который, по ее словам, служит своего рода утешением, когда мамы нет рядом.
Публикация вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Многие обратили внимание, что почти все фото посвящены сыну, в то время как дочь появилась лишь на одном. Звезду обвинили в неравной любви по отношению к своим детям.
«У вас что, нет дочери? Грустно...» — оставил комментарий один из пользователей.К слову, несмотря на то, что сейчас Пэрис Хилтон занята подготовкой к гастролям, она успевает делиться моментами из жизни в соцсетях.
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