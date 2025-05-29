«У вас что, дочери нет?»: Пэрис Хилтон раскритиковали за новые фото детей

29 мая 2025, 13:23

Певицу Пэрис Хилтон обвинили в неравной любви к своим детям

Пэрис Хилтон (Фото: Инстаграм*/parishilton)

Пэрис Хилтон поделилась новыми фотографиями своих детей — 2,5-летнего сына Феникса и полуторагодовалой дочери Лондон, рожденных суррогатными матерями. На снимках малыши укутаны в плед с изображением самой певицы, который, по ее словам, служит своего рода утешением, когда мамы нет рядом.





Публикация вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Многие обратили внимание, что почти все фото посвящены сыну, в то время как дочь появилась лишь на одном. Звезду обвинили в неравной любви по отношению к своим детям.

«У вас что, нет дочери? Грустно...» — оставил комментарий один из пользователей.