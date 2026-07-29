Шеф-повар Ивлев признался, что после развода загадал желание о воссоединении с экс-женой
Константин Ивлев рассказал, что семью помогли сохранить Дед Мороз и дочь Ника
Константин Ивлев поделился в интервью Лауре Джугелии неожиданной историей о том, как ему удалось вернуть отношения с бывшей супругой Валерией. По словам телеведущего, после расставания он не переставал верить в чудо и даже написал письмо Деду Морозу с заветным желанием.
Летом 2025 года Ивлев и Валерия расстались после четырёх лет брака, а в декабре официально оформили развод. Несмотря на это, Новый год бывшие супруги встретили вместе, а спустя время решили дать своим отношениям ещё один шанс.
«Я до сих пор верю в чудо, я до сих пор верю в сказки и пишу письма Деду Морозу. И вся моя семья их пишет. С Всероссийским Дедом Морозом мы большие друзья, что даёт мне возможность "короткого рукава". Чего греха таить: я написал письмо. Загадал — не буду говорить что. Я верил, что что-то должно быть», — рассказал Ивлев.По словам шеф-повара, важную роль в примирении сыграла и их четырёхлетняя дочь Ника. Именно она, как признался Ивлев, сумела найти те самые «ниточки», которые помогли родителям снова задуматься о том, чтобы быть вместе.