Шеф-повар Ивлев признался, что после развода загадал желание о воссоединении с экс-женой

29 июля 2026, 13:14

Константин Ивлев рассказал, что семью помогли сохранить Дед Мороз и дочь Ника

Константин Ивлев (Фото: Instagram* / @ivlevchef)

Константин Ивлев поделился в интервью Лауре Джугелии неожиданной историей о том, как ему удалось вернуть отношения с бывшей супругой Валерией. По словам телеведущего, после расставания он не переставал верить в чудо и даже написал письмо Деду Морозу с заветным желанием.





Летом 2025 года Ивлев и Валерия расстались после четырёх лет брака, а в декабре официально оформили развод. Несмотря на это, Новый год бывшие супруги встретили вместе, а спустя время решили дать своим отношениям ещё один шанс.





«Я до сих пор верю в чудо, я до сих пор верю в сказки и пишу письма Деду Морозу. И вся моя семья их пишет. С Всероссийским Дедом Морозом мы большие друзья, что даёт мне возможность "короткого рукава". Чего греха таить: я написал письмо. Загадал — не буду говорить что. Я верил, что что-то должно быть», — рассказал Ивлев.