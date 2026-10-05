05 октября 2026, 09:29

Максим Виторган (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Максим Виторган избавился от недвижимости в России. Шоумен переписал свое имущество стоимостью ₽100 млн на дочь. Об этом пишет SHOT.