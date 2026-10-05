Максим Виторган избавился от недвижимости в России
Максим Виторган избавился от недвижимости в России. Шоумен переписал свое имущество стоимостью ₽100 млн на дочь. Об этом пишет SHOT.
В 1998 году артист стал владельцем однокомнатной квартиры в Большом Власьевском переулке. На сегодняшний день её рыночная стоимость составляет 47 миллионов рублей, а площадь — 47 квадратных метров. В 2018 году от своего отца, народного артиста России Эммануила Виторгана, Максим получил в собственность двухкомнатную квартиру на Краснопресненской набережной. Расположенная на пятом этаже, она имеет площадь 62 квадратных метра и оценивается в 55 миллионов рублей. В один день актер переписал обе эти недвижимости на свою 30-летнюю дочь Полину.
В 2022 году Максим Виторган переехал в Израиль, но продолжает приезжать в Москву. На текущий момент он задействован в двух спектаклях в московском театре «Квартет И». Полина, следуя по стопам отца, окончательно обосновалась в Тель-Авиве в 2024 году. Она активно ведёт социальные сети на русском и иврите, а также сохраняет действующее индивидуальное предпринимательство в России, занимаясь парикмахерскими услугами. Помимо этого, женщина иногда навещает свою мать.
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