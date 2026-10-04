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«Мечтала стать олимпийской чемпионкой»: Анна Семенович вспомнила юность в США

Анна Семенович рассказала о жизни в США до «Блестящих»
Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович поделилась с подписчиками архивными фотографиями, сделанными около 20 лет назад, когда она жила в США и профессионально занималась фигурным катанием.



На снимках певица ещё совсем юная и только строит планы на будущее. В то время Семенович была полностью сосредоточена на спорте и даже представить не могла, что спустя несколько лет её жизнь кардинально изменится. В итоге вместо олимпийской медали она получила известность уже в совершенно другой сфере — на сцене.

«Но в итоге я стала известной певицей. И кто бы мог тогда подумать, что всего через несколько лет я стану солисткой прославленной группы "Блестящие"?» — вспомнила артистка.
При этом жизнь юной спортсменки в США была далека от роскошной. По словам Анны, денег практически не было, поэтому даже на тренировки ей приходилось добираться самостоятельно на велосипеде.

«Почти год я ездила на тренировки на велосипеде — и в дождь, и в стужу. Денег на машину не было. Да тогда вообще особо ни на что не было денег», — призналась Семенович.
Сейчас, глядя на эти кадры, певица может сравнить ту мечтательную девочку с собой сегодняшней. Её спортивная карьера завершилась, но привычка много работать и идти к цели, судя по всему, осталась с ней на всю жизнь.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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