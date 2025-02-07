«С утра пораньше круассаня»: бывший муж Собчак покинул Россию

Максим Виторган (Фото: instagram*/mvitorgan)
Экс-супруг журналистки Ксении Собчак Максим Виторган улетел в Италию с возлюбленной. Об этом актер сообщил в социальных сетях.
«Миру — Рим. Аня, с утра пораньше круассаня, позавтракать совсем уж собралась, да призадумалась», — сказано в сообщении Виторгана.
В январе мужчина раскрыл свой роман с Анной Коротковой, выложив с ней фотографию и признавшись в своих чувствах. Аудитория Виторгана подчеркнула, что артисту несказанно повезло встретиться с такой красивой девушкой.
У Виторгана есть дочка Полина с сыном Даниилом от артистки Виктории Верберг, а также сын Платон от Собчак. Мужчина говорил, что находится с бывшими в хороших отношениях.
Ранее сообщалось, с кем телеведущая Айза сравнила певца Егора Крида.
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