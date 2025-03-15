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Максим Виторган сообщил, что готовится к операции из-за травмы

Максим Виторган (Фото: Instagram* @mvitorgan)

Максим Виторган (Фото: Instagram* @mvitorgan)

52-летний Максим Виторган поделился в своем блоге тревожными новостями. Актер вышел на связь из больницы.
«В беленьких чулочках поехал-ка я на операцию. Берегите себя, храните деньги в сберегательной кассе», — в шутку сказал Виторган.

По словам артиста, вскоре ему сделают операцию. Бывшему мужу Ксении Собчак потребовалось хирургическое вмешательство из-за травмы.

Других подробностей Максим не рассказал поклонникам.

Напомним, в 2015 году Виторган получил травму во время репетиции спектакля. Он сломал плечо, в результате чего ему пришлось перенести операцию под общим наркозом.

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Дочь Юлии Началовой рассказала о боли от потери мамы
Дочь певицы Началовой Вера Алдонина заявила, что не смирилась с уходом мамы
15 марта 2025, 09:51

Вера Алдонина (фото: Instagram* @veraldonina)

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала о боли от потери матери. Ее слова приводит издание «Страсти».
По словам 18-летней исполнительницы, ее очень ранят вопросы, которые связаны с мамой. Возвращаться в дни, когда звезды не стало, Вере до сих пор очень больно и страшно.

«Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы — конечно нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах. И, нет, время не лечит», — рассказала студентка ВГИКа.

Напомним, 16 марта Вера Алдонина выпустит альбом памяти матери «Вера» — в этот день в 2019 году Юлия Началова скончалась от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний.

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Ани Лорак обратилась к коллегам по шоу-бизнесу после новости о свадьбе с испанцем
Лорак обратилась к коллегам по шоу-бизнесу после новости о свадьбе с испанцем
15 марта 2025, 08:37

Ани Лорак с мужем (Фото: Инстаграм* @anilorak)

13 марта стало известно, что Ани Лорак вышла замуж за испанца, инструктора по йоге Исаака Виджраку. Примечательно, что свадебная церемония прошла 14 февраля на Мальдивах.
«Наверное, самый важный шаг в моей жизни. Мы оба сказали "да" от всей души. Это незабываемые моменты, которые оставили вечный след в моей душе. Я просто хочу, чтобы моя мама была здесь и видела своими глазами, как ее мечта сбылась… Я люблю тебя, Ани!» — писал Исаак в личном блоге.

Исполнительницу продолжают поздравлять с этим счастливым событием не только фанаты, но и многочисленные коллеги по шоу-бизнесу. В комментариях под свадебной фотографией в блоге артистки свои поздравления оставили Игорь Крутой, Катя Лель, Люся Чеботина и другие.

Ани Лорак поблагодарила их за теплые слова. Стоит отметить, что певица старалась ответить каждому.

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«В фате и на тракторе»: блогер Настя Ивлеева показала кадры нового «фермерского» реалити с мужем Филиппом Бегаком

Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку

*Запрещен в РФ
#певица
#кадры
#свадьба
#шоу-бизнес
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«В фате и на тракторе»: блогер Настя Ивлеева показала кадры нового «фермерского» реалити с мужем Филиппом Бегаком
Настя Ивлеева анонсировала реалити-шоу «Чегеря», показав себя в фате на тракторе
15 марта 2025, 06:51

Настя Ивлеева с мужем Филиппом Бегаком (Фото: кадр из видео Telegram @ivleeva360)

Настя Ивлеева и ее муж Филипп Бегак запускают новое реалити-шоу «Чегеря», чтобы удивить зрителей. После долгого перерыва блогер возвращается на экраны вместе с супругом. Кадры анонса «фермерского» реалити Настя выложила в своем Telegram-канале, передает «StarHit».
Настя пропала из шоу-бизнеса после скандальной «голой» вечеринки, и попытки вернуться — вроде роли в пародийной картине «Небриллиантовая рука» — потерпели неудачу из-за протестов Филиппа Киркорова.

«Привет с Алтая!»: Ивлеева с мужем отметили её день рождения вдали от городской суеты
«Привет с Алтая!»: Ивлеева с мужем отметили её день рождения вдали от городской суеты
Однако Анастасия начала сотрудничать с несколькими организациями, которые занимаются помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, 23 октября 2024 года Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.

И вот 34-летняя звезда вновь решилась на новый проект. В анонсе она появилась в рабочей робе и фате, сидя на ковше трактора, которым управлял Филипп.



Шоу «Чегеря» — должно быть, про жизнь «в глубинке», в которую Ивлеева окунется с головой.

«Запахло фермой», — подписала она под видео.
Пара недавно ездила отдыхать на Алтай, так что внутренний туризм с экспериментами им не чужд.

Съемки реалити-шоу стартовали в марте, и пара покажет, как осваивать фермерство — Бегак тут не новичок, ведь с 2016 года он управляет фермой «Пахарь». Он называет сельское хозяйство своей культурой.

Настя Ивлеева (Фото: кадр из видео Telegram @ivleeva360)

«Что такое культура? Для кого-то это театр, книги, живопись, кино, для меня это созидание. Я не актер, не режиссер, не художник и не писатель. Я занимаюсь сельским хозяйством. Я Филипп Бегак, это мои правила жизни», — приводит его слова «StarHit».
Где покажут «Чегеря», пока загадка.

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Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?

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#туризм
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#правила
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Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
Алана Мамаева обсудила с Марией Погребняк, в какой момент женщина начинает стареть
15 марта 2025, 04:27

Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Алана Мамаева и Мария Погребняк шуточно заспорили о том, когда женщина замечает первые признаки старения. В дружеской беседе 37-летняя Алана поделилась своим мнением, раскрыв 36-летней Марии «секрет старения», а та, в ответ, вспомнила про пластику.
Две звезды, сблизившиеся на реалити «Сокровища императора» в Китае, часто проводят время вместе. Короткий клип их очередного разговора выложила в своем блоге Мария, подписав: «как твоя подруга поняла, что стареет».

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«Совместные фото дышат страстью и гармонией»: Мария Погребняк высказалась о Перминовой и ее новом бойфренде
Алана спросила Погребняк, знает ли та, как понять, что старение началось. Ответ был отрицательный. Тогда Алана показала, как подтягивает кожу у глаз пальцами.

«Когда вы подходите к зеркалу и делаете вот так, это значит, что вы начали стареть», — объяснила она.
Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: кадр видео Instagram* @mariapoga_)

Мария тут же отшутилась, что ей это не понять — пластика у Тимура Хайдарова за три миллиона рублей решила все проблемы. К тому же, если пользоваться методом Аланы, выйдет, что Мария ощутила себя старой уже в 18 лет.

Мамаева добавила, что сама стала замечать такие жесты у себя недавно, но Погребняк возразила — мол, подруга делала так еще на съемках полтора года назад.

Видео закончилось смехом девушек и легкими взаимными подколами.

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«Какой-то бесконечный трип»: Жена Влада Соколовского испугала фанатов словами о чувстве «смерти»
Жена Влада Соколовского поделилась душевной болью во время тяжелого периода в жизни
15 марта 2025, 02:09

Ангелина Суркова (Фото: Instagram* @lee__soul_)

Жена Влада Соколовского Ангелина Суркова встревожила фанатов словами о душевной боли и намекнула на тяжелый период в жизни. Она призналась в соцсетях, что, возможно, жила в иллюзиях, которые рухнули, столкнувшись с реальностью.
Об откровениях 25-летней Ангелины сообщает «StarHit»: ей сейчас очень трудно, девушка в смешанных чувствах.

«Порой мы живем в иллюзиях, а потом встречаемся с реальностью. В такие моменты очень легко уйти в «почему?», «зачем?», «за что?» Но это мой заказ. Я заказала для себя пройти это, прожить и полюбить жизнь еще сильнее», — призналась Суркова.
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Заводила романы с коллегами и тайно вышла замуж за простого парня: как живёт актриса Ингрид Олеринская, разбившая чужую семью
Также появились записи о том, что она чувствует себя мертвой и не знает, как пережить этот бесконечный «трип». Чтобы справиться, Суркова обратилась к психотерапевту — первая сессия помогла снять напряжение, и теперь она настроена на серьезную помощь.

«Понимаю, что не справлюсь сама, поэтому иду в крепкую работу. Будет много разных инструментов», — объяснила она.
Ангелина Суркова и Влад Соколовский (Фото: Instagram* @lee__soul_)

Пока невозможно сказать, касается ли стресс ее брака с Соколовским или нет. Некоторые подписчики предположили, что избранник мог как-то разочаровать Суркову.

Не удивительно, что у людей, следящих за парой, родились такие подозрения: ведь Рита Дакота не раз вспомнила об изменах Соколовского, за которым когда-то была замужем. Она даже публиковала архивные фото времен их совместной жизни, чтобы показать, как изменилась и насколько счастлива сейчас в отношениях с Фёдором Белогаем. Соколовский же в ответ высмеял ее за очередное напоминание о прошлом.

К тому же, у Ангелины с Владом также уже бывали ссоры и расставания. Так, например, 12 февраля сообщалось, что Соколовский сам признался о беспокойствах в отношениях с супругой.

Ангелина Суркова с сыном (Фото: Instagram* @lee__soul_)

Однако любовь пары пока всегда побеждала. Ангелина делилась, что свадьба никогда не была ее мечтой, но вот глубокие чувства к мужу и радость от сына Дэвида, которому три уже года, — ее счастье.

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