Максим Виторган сообщил, что готовится к операции из-за травмы

Максим Виторган (Фото: Instagram* @mvitorgan)
52-летний Максим Виторган поделился в своем блоге тревожными новостями. Актер вышел на связь из больницы.
«В беленьких чулочках поехал-ка я на операцию. Берегите себя, храните деньги в сберегательной кассе», — в шутку сказал Виторган.
По словам артиста, вскоре ему сделают операцию. Бывшему мужу Ксении Собчак потребовалось хирургическое вмешательство из-за травмы.
Других подробностей Максим не рассказал поклонникам.
Напомним, в 2015 году Виторган получил травму во время репетиции спектакля. Он сломал плечо, в результате чего ему пришлось перенести операцию под общим наркозом.
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