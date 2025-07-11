Малахов обвинил наследников Шаинского в алчности

11 июля 2025, 11:21

Кадр из видео: Телеграм @and_malakhov

Андрей Малахов возмущен запросом наследников Владимира Шаинского на 800 тысяч рублей за использование одной песни в программе.





Телеведущий считает, что такая сумма несопоставима с их бездействием в отношении могилы композитора на Троекуровском кладбище, которую восстанавливали «всем миром», включая 2 млн от Пугачевой.



Малахов не назвал имя Шаинского, но обстоятельства указывают именно на него: проживание детей композитора в Израиле и выпуск передачи про заброшенную могилу в 2021 году.





«Почему Андрей Малахов перестал носить шею, она же у него была?», — задался вопросом автор поста «Звездная пыль».