Раскрыта стоимость элитной недвижимости Надежды Кадышевой

11 июля 2025, 11:05

«КП»: Кадышева имеет три квартиры в Москве стоимостью 300 млн рублей

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Надежда Кадышева обрела новую волну популярности, став знаменитой в соцсетях. Однако и до этого гонорары солистки группы «Золотое кольцо» были немалыми, что позволило ей приобрести элитную недвижимость.