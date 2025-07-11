Раскрыта стоимость элитной недвижимости Надежды Кадышевой
Надежда Кадышева обрела новую волну популярности, став знаменитой в соцсетях. Однако и до этого гонорары солистки группы «Золотое кольцо» были немалыми, что позволило ей приобрести элитную недвижимость.
Издание KP.RU утверждает, что во владении певицы находятся три квартиры в Москве. Первая площадью 120 кв.м располагается в престижном Тверском районе на Долгоруковской улице. Её цена может достигать 120 миллионов рублей, исходя из того, что 1 кв.м в похожих апартаментах стоит один миллион рублей.
Также у Кадышевой есть четырёхкомнатная квартира в районе метро «Новослободская». Апартаменты находятся в жилом комплексе «Евродом», и их рыночная стоимость стартует от 90 миллионов рублей.
В том же районе располагается ЖК «Ласточкино гнездо», где у звезды есть ещё одна квартира, примерная стоимость которой составляет 90 миллионов рублей.
Таким образом, общая стоимость недвижимости Надежды Кадышевой оценивается в 300 миллионов рублей.
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