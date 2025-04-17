Малахов показал, как вдова Андрея Вознесенского отметила 101-й день рождения

Зоя Богуславская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Писательница Зоя Богуславская отметила свой 101-й день рождения в кругу близких и принимала поздравления от гостей. Празднование состоялось накануне в среду, 16 апреля.
Видео торжества опубликовал телеведущий Андрей Малахов. Зал, где собрались гости, украсили воздушными шариками и приготовили большой торт со свечами. Присутствующие повторили несколько раз «С днем рождения». Виновница торжества держала в руках большой красный цветок. К своему 101-му дню рождения Зоя Борисовна написала книгу с воспоминаниями «Халатная жизнь». Автор не была на презентации, но там были ее друзья, которые произнесли восторженные слова о ней.
Читайте также:
Стало известно о многомиллионном заработке звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Близкий друг Техника рассказал правду о последних днях рэпера
«Надо протягивать руку»: Алексей Герман — младший готов пригласить Ефремова в новый проект
Читайте также:
Стало известно о многомиллионном заработке звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Близкий друг Техника рассказал правду о последних днях рэпера
«Надо протягивать руку»: Алексей Герман — младший готов пригласить Ефремова в новый проект
Никита Кротов