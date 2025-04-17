«Надо протягивать руку»: Алексей Герман — младший готов пригласить Ефремова в новый проект

Алексей Герман — младший (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Режиссёр Алексей Герман — младший работает над масштабным историческим проектом, который посвящён легендарному Сергею Эйзенштейну. Одну из ролей он хочет доверить Михаилу Ефремову. Германа-младшего не смущает, что по вине актёра погиб человек.
«Если у него будет хорошо со здоровьем, я хочу его попробовать на одну из ролей. <…> Я знаю Мишу, он свою боль, свой страх и скорбь, наверное, искупил. Нельзя садиться пьяным за руль. Он ошибся, отнял человеческую жизнь. Но раз человек вышел, надо его поддерживать, биться за него и протягивать руку, а не отталкивать», — цитирует слова режиссёра VOICE.Как рассказал Герман-младший, сюжет фильма затронет жизнь и творчество Сергея Эйзенштейна в годы Великой Отечественной войны, когда он снимал фильм «Иван Грозный».
По словам режиссёра, сейчас разрабатывается сценарий. Создателям предстоит изучить огромное количество исторических данных, найти актёров, которые смогли бы воплотить на экране образы самого Эйзенштейна, Любови Орловой и других выдающихся личностей. Кроме того, нужно особое внимание уделить костюмам, они будут похожи на те, которые использовались в фильме «Иван Грозный».
Ранее Психолог Светлана Герман сообщила, что после условно-досрочного освобождения Михаил Ефремов может столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
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Анастасия Чубина