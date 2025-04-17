Близкий друг Техника рассказал правду о последних днях рэпера

Паша Техник (Фото: Телеграм, @pashatechniqueoriginal)
Близкие рэпера Паши Техника за два дня до его смерти вызывали к нему в палату священника. Об этом рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. О проблемах со здоровьем музыканта он узнал от бывшей жены рэпера Евы Карицкой и сразу же вызвался помочь.
«Мы понимали, что всё. Вызвали священника, чтобы соборовать его. Потом я зашёл проститься, говорил с ним долго, уверен, что он меня слышал», — сообщил Лука изданию Woman.ru.По его словам, у Паши Техника не было страховки, деньги на лечение собирали его коллеги, в том числе Баста. Сам Затравкин оплатил место на Николо-Архангельском кладбище.
Причиной смерти музыканта, согласно заключению врачей, стала лёгочная инфекция. Однако многие считают, что всему виной — запрещённые вещества.
«Ну какие таблетки (наркотики. — прим. ред.)? Кто пишет, тот пусть пишет что хочет. Я от врачей говорю — от первоисточника. И присоединилась вторичная инфекция — воспаление легких», — заявил Лука.Ранее Затравкин рассказал, что Паша Техник уважал творчество Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.
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Анастасия Чубина