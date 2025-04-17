Близкий друг Техника рассказал правду о последних днях рэпера

Близкие рэпера Паши Техника за два дня до его смерти вызывали к нему в палату священника. Об этом рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. О проблемах со здоровьем музыканта он узнал от бывшей жены рэпера Евы Карицкой и сразу же вызвался помочь.