Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков провели дочь в школу вместе

01 сентября 2025, 14:03

Гагарина и её бывший муж встретились ради начала учебного года у дочери

Полина Гагарина с дочерью (Фото: Instagram* / @gagara1987)

38-летняя певица и её бывший муж Дмитрий Исхаков поддержали Мию в важный для неё день — 1 сентября. Полина Гагарина поделилась снимками дочери, сделанными в День знаний.





Полина Гагарина воспитывает восьмилетнюю Мию от брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. После развода между родителями возникали разногласия, в том числе по вопросам опеки: Дмитрий стремился проводить с дочерью больше времени и настаивал на согласовании зарубежных поездок.



Со временем экс-супругам удалось урегулировать споры — сейчас они находятся в хороших отношениях, и отец активно участвует в воспитании девочки.



В День знаний Гагарина и Исхаков вместе отвели Мию в школу. Певица отметила, что дочка будет учиться в новом классе.





«Проводили нашу кошечку во второй класс! Снова новый. Желаю всем родителям терпения и сил!» — написала она в личном блоге.