«Мальчик дарит iPhone, мужчина — машину»: Тимати удивил возлюбленную роскошным подарком
Тимати порадовал свою возлюбленную Валентину Иванову роскошным подарком в честь её 33-летия. Рэпер преподнёс избраннице новый автомобиль Mercedes-Benz G-Class, стоимость которого оценивается примерно в 40 миллионов рублей. День рождения Валентина отметила в компании дочери и любимого мужчины, а главным сюрпризом праздника стала новая машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Иванова поделилась впечатлениями в социальных сетях, сопроводив публикацию шутливой фразой: «Мальчик дарит iPhone 18 в цвете бургунди, мужчина дарит машину». Таким образом Валентина намекнула на масштаб подарка и сравнила его с более привычными презентами.
Подаренный «Гелендваген» стал уже третьим автомобилем, ключи от которого Тимати вручил своей возлюбленной. Судя по всему, рэпер предпочитает впечатлять избранницу не только вниманием, но и дорогостоящими сюрпризами.
Подарок вызвал интерес у поклонников пары, которые обсуждают щедрость музыканта и роскошный автомобиль. Сама Валентина поделилась радостным событием с подписчиками, дав понять, что такой презент стал яркой частью её праздника.
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