«Мальчик дарит iPhone, мужчина — машину»: Тимати удивил возлюбленную роскошным подарком

17 октября 2026, 16:29

Тимати подарил Валентине Ивановой Mercedes-Benz G-Class за 40 миллионов рублей

Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)

Тимати порадовал свою возлюбленную Валентину Иванову роскошным подарком в честь её 33-летия. Рэпер преподнёс избраннице новый автомобиль Mercedes-Benz G-Class, стоимость которого оценивается примерно в 40 миллионов рублей. День рождения Валентина отметила в компании дочери и любимого мужчины, а главным сюрпризом праздника стала новая машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».