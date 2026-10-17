«Всегда свободен»: SHAMAN ответил на слухи о расставании с Мизулиной

17 октября 2026, 16:07

SHAMAN и Мизулина ответили на слухи о расставании

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и его жена, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, в шоу «Кстати» рассказали о семейной жизни на фоне слухов о расставании.





Мизулина в разговоре отметила, что интернет полон самых разных сообщений. По её словам, сплетни об их паре возникают примерно раз в несколько недель, и супруги уже привыкли к такому вниманию.



Екатерина подчеркнула, что они не реагируют на подобные публикации. Сам Дронов с юмором отреагировал на ситуацию.

«Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но SHAMAN на сцене — всегда свободен», — сказал певец.