«Всегда свободен»: SHAMAN ответил на слухи о расставании с Мизулиной
SHAMAN и Мизулина ответили на слухи о расставании
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и его жена, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, в шоу «Кстати» рассказали о семейной жизни на фоне слухов о расставании.
Мизулина в разговоре отметила, что интернет полон самых разных сообщений. По её словам, сплетни об их паре возникают примерно раз в несколько недель, и супруги уже привыкли к такому вниманию.
Екатерина подчеркнула, что они не реагируют на подобные публикации. Сам Дронов с юмором отреагировал на ситуацию.
«Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но SHAMAN на сцене — всегда свободен», — сказал певец.Ведущие шоу обсудили с парой подробности их совместной жизни. Супруги дали понять, что слухи о разводе не соответствуют действительности и они продолжают жить вместе.