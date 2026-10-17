Влюблённые взгляды и встречи у студии: Дакоту Джонсон снова заметили с бывшим Меган Фокс

17 октября 2026, 16:08

Актрису Дакоту Джонсон вновь заподозрили в романе с рэпером MGK

Дакота Джонсон (Фото: Instagram* / @dakotajohnson)

Дакота Джонсон вновь оказалась в центре слухов о возможном романе с рэпером Machine Gun Kelly, бывшим возлюбленным актрисы Меган Фокс. Звезду фильма «Пятьдесят оттенков серого» заметили рядом с музыкантом, что только подогрело интерес к их предполагаемым отношениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».