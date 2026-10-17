Влюблённые взгляды и встречи у студии: Дакоту Джонсон снова заметили с бывшим Меган Фокс
Дакота Джонсон вновь оказалась в центре слухов о возможном романе с рэпером Machine Gun Kelly, бывшим возлюбленным актрисы Меган Фокс. Звезду фильма «Пятьдесят оттенков серого» заметили рядом с музыкантом, что только подогрело интерес к их предполагаемым отношениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По сообщениям очевидцев, Дакота ждала MGK возле музыкальной студии. Во время встречи актриса, как утверждается, смотрела на рэпера влюблёнными глазами, а её поведение вызвало новые разговоры о романтической связи между знаменитостями.
На этом наблюдения не закончились: следующим утром автомобиль Machine Gun Kelly заметили возле дома Джонсон. Такие совпадения заставили поклонников предположить, что артисты проводят вместе немало времени и могут быть гораздо ближе, чем кажется со стороны.
При этом ни Дакота, ни MGK пока не комментируют слухи и не подтверждают характер своих отношений. Поэтому говорить о романе как о состоявшемся факте преждевременно, однако новые встречи продолжают привлекать внимание поклонников обеих звёзд.
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