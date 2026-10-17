«Я больше не могу»: солист группы «Пицца» раскрыл историю любви с женой

17 октября 2026, 15:42

Сергей Приказчиков рассказал, как дружба с Дарьей переросла в любовь

Сергей Приказчиков (Фото: Instagram* / @sergpizza)

Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков поделился историей знакомства и отношений со своей нынешней женой Дарьей. В интервью шоу «Света вокруг света» музыкант рассказал, как их дружба постепенно превратилась в любовь, хотя поначалу ничто не указывало на романтическое продолжение.