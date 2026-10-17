«Я больше не могу»: солист группы «Пицца» раскрыл историю любви с женой
Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков поделился историей знакомства и отношений со своей нынешней женой Дарьей. В интервью шоу «Света вокруг света» музыкант рассказал, как их дружба постепенно превратилась в любовь, хотя поначалу ничто не указывало на романтическое продолжение.
В тот период у Сергея возникли серьёзные проблемы в браке с первой супругой, которую тоже зовут Дарья. Музыкант всё чаще уходил из дома к подруге, в том числе чтобы занять у неё денег. После нескольких месяцев такого общения он решил расстаться с женой и прямо заявил будущей супруге, что больше не может оставаться в прежних отношениях. Поскольку у Дарьи была собственная квартира, Сергей предложил пожить у неё.
Несмотря на совместный быт, роман между ними возник не сразу. Будущие супруги долгое время воспринимали друг друга как друзей и даже спали на одном надувном матрасе, не проявляя романтического интереса. Переломным моментом стали гастроли: совместные поездки по разным городам России помогли им сблизиться и по-новому взглянуть друг на друга.
Сегодня Сергей и Дарья женаты и воспитывают девятилетнюю дочь Веру. Воспоминания о первых годах совместной жизни, в том числе о квартире без ремонта и скромных бытовых условиях, супруги теперь воспринимают с теплом. Их история началась с дружеской поддержки, которая со временем переросла в крепкие отношения.
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