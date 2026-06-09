«Мальчик, тебе совесть не жмет?»: Погребняк прошлась по сыну Децла
Погребняк осудила сына Децла за конфликт с матерью
Мария Погребняк не осталась в стороне от семейного скандала, разгоревшегося между 20-летним Антонием (сыном покойного рэпера Децла) и его матерью Юлией. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач».
Поводом для публичного осуждения стало видео, на котором молодой человек выгоняет родительницу из квартиры, чтобы продать жилье. Также Мария заявила, что Антоний живет на деньги девушки и ищет легкий заработок, и призвала его найти работу и помириться с матерью.
«Я просто в тихом шоке! Мальчик, тебе совесть не жмет? Легкий заработок — это выкинуть мать на улицу? Антоний, очнись! Пока ты «фоткаешь квартиры», ты позоришь память отца и свое имя», — высказалась знаменитость.
Позже Антоний лично вышел на связь и прокомментировал ситуацию. Он признал, что на видео выглядит резко и невоспитанно, но попросил не судить его по нескольким секундам, вырванным из контекста многолетнего семейного конфликта. По словам молодого человека, инициатором продажи квартиры является его бабушка — именно она собственница жилья и давно хочет его разменять.