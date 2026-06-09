«Это крайняя точка»: Сын Децла раскрыл, почему выселяет мать из квартиры

09 июня 2026, 09:55

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий опроверг слухи о выселении матери из квартиры

Антоний Толмацкий (Фото: Instagram* @mercury_anthony_ioann)

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий в своём блоге объяснил ситуацию с продажей квартиры. Накануне его мать Юлия Киселёва опубликовала видео, где сын ругается матом и требует продать жильё. Позже появились слухи о «выселении».





Толмацкий объяснил: квартира, в которой живёт Юлия, принадлежит его бабушке. Она решила разменять недвижимость на две меньшие квартиры, так как у неё больше нет финансовой возможности содержать большое жильё. Сын Децла как доверенное лицо помогает родственнице осуществить сделку.

«Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать», — подчеркнул молодой человек.