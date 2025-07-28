Юлия Пересильд выступила с «МАНДРАГОРОЙ» на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» как «первоклассник»

28 июля 2025, 00:39

Актриса Юлия Пересильд представила группу «МАНДРАГОРА» на рок-фестивале в Москве

Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Юлия Пересильд поблагодарила зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» за теплый прием выступления ее группы «МАНДРАГОРА», признавшись, что осваивает музыку «как первоклассник».





26–27 июля в московском кинопарке «Москино» прошел фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», объединивший 20 российских коллективов, включая «Ленинград», «Пилот» и актерские проекты вроде «ДЕМИДОBAND» Александра Демидова. Группа Юлии Пересильд «МАНДРАГОРА» выступила с часовым сетом перед хедлайнером Сергеем Шнуровым. Актриса отметила, что несмотря на рок-формат фестиваля, ее лирические композиции «Я трогаю космос», «Из крайности в крайность» и «Дышать любовью» нашли отклик у публики: «Люди послушали, и это звучало по-новому».



Пересильд подчеркнула, что 2025 год посвящен музыке: она сократила съемки в кино, углубившись в студийную работу и освоение цифровых платформ.





«Я понимаю, что для всех музыкантов это естественно и нормально, но для меня это совершенно новый мир. Я как первоклассник осваиваю это все вообще с нуля».



