Мальдивский отпуск Бузовой: звезда похвасталась люксовой новинкой Louis Vuitton
Ольга Бузова вновь радует поклонников яркими публикациями из отпуска. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На этот раз звезда отправилась на Мальдивы, прихватив с собой стильный аксессуар — сумочку Louis Vuitton, стоимость которой в России достигает около 500 тысяч рублей, а за рубежом можно приобрести примерно за 300 тысяч.
Бузова не стала скрывать новинку и с радостью продемонстрировала её в своих соцсетях. Поклонники оценили роскошный выбор и обсуждают, насколько эффектно сумка смотрится на фоне тропического пейзажа.
Ранее Ольга Бузова откровенно рассказала, что не боится откровенных сцен в кино и готова на эксперименты с внешностью ради художественного эффекта. Звезда подчеркнула, что ценит возможность работать в кино и относится к каждой сцене с трепетом.
