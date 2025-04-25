«Маленькая смерть»: требующий алименты от экс-жены Камбаров «искал ее руками в кровати»

Сердар Комбаров (Фото: Instagram*/serdar_kambarov)
Профессиональный визажист Сердар Камбаров расстался с женой-модельером Анастасией Погудиной, о чем стало известно полтора года назад. Однако мужчина признался в соцсетях, что скучал по ней.
«Конечно, скучал, особенно первое время. Я же человек, который любил, мы полжизни прожили вместе. Развод — это маленькая смерть, даже хуже. Просыпался ночью, искал ее руками в кровати…» — отметил Сердар Камбаров.Друг телеведущей Ксении Бородиной добавил, что справился с произошедшим. По его мнению, важно «не уйти во все тяжкие» и прожить такое событие достойно. Погудина и Камбаров родили в браке дочь Амелию и сына Давида, которым сейчас 13 и 11 лет. Модельер заявляла, что Камбаров потребовал с нее алименты.
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