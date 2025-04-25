«Я тоже буду счастлива»: Королева заговорила о внуках после новостей о Валерии

Наташа Королева (Фото: Telegram/korolevastar)
Певица Наташа Королева заявила, что не завидует своей коллеге по цеху Валерии и рада за рождение у нее второго внука. Исполнительница хита «Маленькая страна» публично поздравила звезду в рамках концерта МУЗ-ТВ «Золотые хиты».
«Мне не присуще чувство зависти, и я очень рада, что Валерия стала бабушкой во второй раз. Я тоже буду счастлива, но пока еще не светит… Пока они мне о планах этих не говорят», — поделилась Королева.Перед этим Валерия поблагодарила в соцсетях своего сына Арсения и невестку Лиану за рождение внука Мирона. Знаменитость считает это событие чудом.
Тем временем невестка Королевой Мелисса Глушко перенесла хирургическое вмешательство в одной из клиник Москвы.
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