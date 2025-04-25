«Это чудо!»: Валерия поблагодарила сына с невесткой после рождения внука

Валерия Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)
Певица Валерия поблагодарила своего сына Арсения и невестку Лиану за родившегося внука. Молодые люди стали родителями дважды. Исполнительница песни «Тик-так» выразила чувства в личном блоге.
«Какое же настроение! В этот мир пришел еще один человек, наш внук Мирончик. У нас счастье до небес. Лианочка, ты герой. Арсений — отец мечты. Спасибо вам за это чудо!» — поделилась артистка.
Кроме того, с радостным событием Валерию поздравили коллеги по цеху Любовь Успенская, Анна Нетребко, Сергей Лазарев, Алсу и другие представители отечественного шоубиза. В середине апреля Валерия говорила, что не хотела бы, чтобы у нее с внуком был день рождения в один день. Она даже публично поспорила по этому поводу со своим мужем Иосифом Пригожиным.
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