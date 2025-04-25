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«Это чудо!»: Валерия поблагодарила сына с невесткой после рождения внука

Валерия поблагодарила сына Арсения с невесткой Лианой после рождения внука
Валерия Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)

Валерия Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)

Певица Валерия поблагодарила своего сына Арсения и невестку Лиану за родившегося внука. Молодые люди стали родителями дважды. Исполнительница песни «Тик-так» выразила чувства в личном блоге.
«Какое же настроение! В этот мир пришел еще один человек, наш внук Мирончик. У нас счастье до небес. Лианочка, ты герой. Арсений — отец мечты. Спасибо вам за это чудо!» — поделилась артистка.

Кроме того, с радостным событием Валерию поздравили коллеги по цеху Любовь Успенская, Анна Нетребко, Сергей Лазарев, Алсу и другие представители отечественного шоубиза. В середине апреля Валерия говорила, что не хотела бы, чтобы у нее с внуком был день рождения в один день. Она даже публично поспорила по этому поводу со своим мужем Иосифом Пригожиным.

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Репер Баста заработал баснословную сумму на ресторанном бизнесе
Рэпер Баста заработал на ресторанном бизнесе 395 миллионов рублей
25 апреля 2025, 14:07

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Рэпер Баста, известный под настоящим именем Василий Вакуленко, продолжает удивлять своих поклонников не только музыкальными успехами, но и впечатляющими достижениями в ресторанном бизнесе. Об этом стало известно «Страстям».
Его сеть заведений Frank by Баста, которая насчитывает более 15 ресторанов только в Москве, демонстрирует уверенный рост и финансовую стабильность.

Согласно свежим данным, опубликованным изданием «Страсти», в 2024 году ООО «ФРЭНК БАЙ БАСТА» заработало колоссальные 395 миллионов рублей. Чистая прибыль компании составила 370 миллионов рублей — это почти в два раза больше, чем годом ранее, когда организация принесла рэперу 197 миллионов рублей чистой прибыли.

Несмотря на небольшой налоговый долг в 33 тысячи рублей, зафиксированный в ноябре 2024 года, сейчас у компании нет никаких задолженностей. Это свидетельствует о грамотном управлении и успешной стратегии развития бизнеса.

Баста уверенно движется к новым вершинам, подтверждая, что его талант не ограничивается лишь музыкальной сценой.

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«Маленькая смерть»: требующий алименты от экс-жены Камбаров «искал ее руками в кровати»
Сердар Камбаров заявил, что скучал по жене
25 апреля 2025, 14:01

Сердар Комбаров (Фото: Instagram*/serdar_kambarov)

Профессиональный визажист Сердар Камбаров расстался с женой-модельером Анастасией Погудиной, о чем стало известно полтора года назад. Однако мужчина признался в соцсетях, что скучал по ней.
«Конечно, скучал, особенно первое время. Я же человек, который любил, мы полжизни прожили вместе. Развод — это маленькая смерть, даже хуже. Просыпался ночью, искал ее руками в кровати…» — отметил Сердар Камбаров.
Друг телеведущей Ксении Бородиной добавил, что справился с произошедшим. По его мнению, важно «не уйти во все тяжкие» и прожить такое событие достойно. Погудина и Камбаров родили в браке дочь Амелию и сына Давида, которым сейчас 13 и 11 лет. Модельер заявляла, что Камбаров потребовал с нее алименты.

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«Я тоже буду счастлива»: Королева заговорила о внуках после новостей о Валерии
Королева заявила, что не завидует Валерии и рада за рождение у нее внука
25 апреля 2025, 13:41

Наташа Королева (Фото: Telegram/korolevastar)

Певица Наташа Королева заявила, что не завидует своей коллеге по цеху Валерии и рада за рождение у нее второго внука. Исполнительница хита «Маленькая страна» публично поздравила звезду в рамках концерта МУЗ-ТВ «Золотые хиты».
«Мне не присуще чувство зависти, и я очень рада, что Валерия стала бабушкой во второй раз. Я тоже буду счастлива, но пока еще не светит… Пока они мне о планах этих не говорят», — поделилась Королева.
Перед этим Валерия поблагодарила в соцсетях своего сына Арсения и невестку Лиану за рождение внука Мирона. Знаменитость считает это событие чудом.

Тем временем невестка Королевой Мелисса Глушко перенесла хирургическое вмешательство в одной из клиник Москвы.

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«Телефон держу еле-еле, даже не могу воды себе налить»: Покоряющая Эверест Виктория Боня страдает от горной болезни
Покоряющая Эверест Виктория Боня страдает от горной болезни
25 апреля 2025, 13:30

Виктория Боня (Фото: Telegram-канал @v_bonya)

На сегодняшний день Виктория Боня продолжает восхождение в горы, чтобы покорить Эверест. На пути к своей мечте телеведущая сталкивается с различными сложностями, о которых рассказывает в своем блоге.
По словам Бони, в данный момент она страдает от горной болезни. Виктория испытывает сильную слабость и мучается от головных болей. Знаменитость не может спать без кислородной маски.

«Телефон держу еле-еле, даже не могу воды себе налить в кружку, потому что чайник тяжелый. Вчера проснулась с жуткой головной болью, как будто меня ударили в затылок битой», — написала она в соцсетях.

Телеведущая поделилась, что накануне им необходимо было подняться на 300 метров наверх, а она в тот день не могла даже стоять.

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Любовница обманом завладела квартирой, а мать покончила с собой из-за невестки: как на самом деле жил Михаил Кононов
25 апреля 2025, 12:52

Михаил Кононов (Фото: РИА Новости)

25 апреля родился советский артист Михаил Кононов. Как сложилась его жизнь и с какими трудностями он столкнулся расскажет «Радио 1».

Михаил Кононов: биография

Михаил родился 25 апреля 1940 года в Москве. Отец погиб на фронте, а мать тяжело переносила потерю мужа. Мальчику пришлось рано повзрослеть. В более сознательном возрасте он работал: выгружал дрова, убирался в квартирах. С детства Михаил увлекался театром, играл в школьном кружке, подбирал для него декорации, писал сценарии, раздавал роли. Проделывал это он в команде с Андреем Смирновым.

Позже Кононов поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина и закончил его в 1963 году. После устроился в Академический Малый театр, где прослужил до 1968 года. Однако позже его выгнали со скандалом из-за резкого высказывания.

Карьера

Михаил устроился в киностудию имени Максима Горького. Его запомнили по ролям Алексея Бычкова в «Начальнике Чукотки», молодого учителя Нестора Северова в «Большой перемене», Павлика в «Начале», космического пирата Крыса в фильме «Гостья из будущего». Кононов сыграл более 60 ролей. В 90-е редко появлялся на экране, от многих приглашений отказывался. Мужчине не нравилось молодое поколение артистов, он не понимал их и негативно высказывался о современном российском кино.

Михаил Кононов (Фото: кадр из фильма «Большая перемена»)

Личная жизнь

Всю жизнь Михаил жил с мамой. Она ревновала своего сына к другим женщинам. Но это не помешало проявить симпатию к девушке Наталье, а через месяц сделать ей предложение. Мать не приняла невесту сына и три года не разговаривала с ним. На 30-й день рождения Михаила она покончила жизнь самоубийством.

Пара осталась жить в квартире матери. Долгий брак не способствовал рождению детей. Некоторые говорили, что Михаил не хотел наследников и заставлял жену делать аборты.

Михаил изменял жене с девушкой Ритой. После он переписал на нее свою квартиру. Любовница не продолжила отношения с актером и поселилась в квартире со своим молодым человеком. Тот в свою очередь избил Михаила, после чего он долго восстанавливался.

Последние годы Михаил с женой жили на окраине Москвы. Актер редко снимался в кино, писал мемуары, но издательства не приняли их в печать. Здоровье актера пошатнулась. Михаил Кононов перенес инфаркт, тромбофлебит. В начале июля 2007 года заболел пневмонией, из-за высокой стоимости лекарств не смог продолжить лечение, ему становилось только хуже. Заработал сердечную недостаточность и тромбоэмболию. А 16 июля актера не стало.

Наталья скончалась через 4 года после смерти мужа. Пара прожила вместе 38 лет. Захоронили их в колумбарии Ваганьковского кладбища.

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