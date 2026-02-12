12 февраля 2026, 13:21

СК: Смольянинов* находится в международном розыске, его имущество арестовали

Артур Смольянинов* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Расследование дела в отношении актера Артура Смольянинова* по обвинению в распространении фейков о российской армии завершилось.