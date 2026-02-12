Достижения.рф

Смольянинов* находится в международном розыске

Артур Смольянинов* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Расследование дела в отношении актера Артура Смольянинова* по обвинению в распространении фейков о российской армии завершилось.



Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что его высказываниям дали уголовно-правовую оценку. Находясь за рубежом, в интервью онлайн-изданию он, по версии следствия, распространял заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих.

Указанный вопрос, как отмечается, обсуждался на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений киевского режима против мирного населения и военных ВС РФ. Встречу председатель СК Александр Бастрыкин провел в Мариуполе. На совещании ему также доложили о других делах, связанных с распространением фейков.

После начала СВО на Украине Артур Смольянинов*, известный по роли «Лютого» в фильме «Девятая рота», покинул Россию и неоднократно выступал против решения властей. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии.

Также фигурант заявил, что в случае участия в боевых действиях мог бы воевать только на стороне украинской армии. После этого поручили возбудить в отношении актера уголовное дело. Тогда же Минюст внес звезду в реестр иностранных агентов.

*Внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов

