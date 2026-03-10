Артура Смольянинова* оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки
Таганский суд Москвы назначил актёру Артуру Смольянинову* штраф за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал Смольянинова* виновным по статье 19.34 КоАП РФ (нарушение правил деятельности иноагента) и обязал его выплатить 45 тысяч рублей. Поводом для административного дела стал видеоролик с участием артиста, который появился на YouTube без маркировки о том, что его распространяет иноагент.
Напомним, что актёр покинул Россию в 2022 году. Тогда же он выступил с критикой специальной военной операции на Украине. 12 февраля 2026 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил о международном розыске Смольянинова* в ходе оперативного совещания в Мариуполе.
