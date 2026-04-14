Артура Смольянинова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

14 апреля 2026, 18:03

Артур Смольянинов* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Басманный суд столицы вынес заочный приговор актеру Артуру Смольянинову*.





Его осудили на восемь лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает корреспондент «Известий».



Кроме того, суд запретил Смольянинову* администрировать интернет-сайты на четыре года. Отмечается, что в тот же день государственное обвинение запрашивало для фигуранта более строгое наказание — девять лет и десять месяцев колонии, а также пятилетний запрет на управление сайтами.



Ранее, 12 февраля, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении актера. Ему инкриминируется публичное распространение заведомо ложных сведений о действиях российской армии. В отношении Смольянинова* избрали меру пресечения в виде заочного ареста, также наложили арест на его имущество. В марте текущего года его уже оштрафовали на 45 тысяч рублей за неисполнение обязанностей иностранного агента.



